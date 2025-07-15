Exministro Ljubetic es el nuevo presidente de INDH: reemplaza a Consuelo Contreras

El exministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, resultó electo como nuevo director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por siete votos a favor, tres abstenciones y un sufragio en contra para el periodo 2025-2028.

De esta manera, sucede a Consuelo Contreras Largo, cuyo mandato a la cabeza del INDH culminó el pasado 2 de julio. Además, el nuevo consejo del INDH quedó conformado luego de que el Presidente Gabriel Boric designó a la abogada Antonia Urrejola Noguera y el Senado, al abogado Patricio Rojas Mesina.

En definitiva, el nuevo consejo quedó integrado por Constanza Valdés Contreras, Alejandrina Tobar Vásquez, Yerko Ljubetic Godoy, Osvaldo Torres Gutiérrez, Beatriz Corbo Atria, Patricio Rojas Mesina, Paula Salvo del Canto, Cristián Pertuzé Fariña, Ignacio Covarrubias Cuevas, Juan Carlos Cayo Rivera y Antonia Urrejola Noguera.

Yerko Ljubetic es abogado de la Universidad de Chile y posee un diplomado en Sistema Internacional de DD.HH. de esta misma casa de estudios, además de un magíster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Bologna-Universidad Central.

Entre 1988 y 1990 fue asesor jurídico del Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De 1991 a 1994, fue abogado del Centro de Investigación y Asesoría Sindical y luego, hasta 1995, jefe del Departamento de Organizaciones Sindicales de la Dirección del Trabajo. Entre 1996 y 2000 fue jefe del Departamento de Fiscalización de este mismo servicio.

Parte del directorio de ProyectAmérica, también se ha desempeñado como docente, entre otras, en las universidades Central y Alberto Hurtado. Además, fue presidente de la FECh en 1984 y entre 2000 y 2005 fue subsecretario del Trabajo y luego ministro de la misma cartera. En 2007 fue designado como miembro del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad.

Entre 2019 y 2023 fue consejero del INDH y en mayo de este último año fue electo para el Consejo Constitucional.