Fin al "urbanicidio" de Estación Central: autoridades celebran aprobación de su primer Plan Regular Comunal

Durante la mañana de este martes 15 de julio se llevó a cabo la presentación oficial del primer Plan Regulador Comunal de Estación Central. Un momento histórico para el que figura como uno de los territorios más afectados por la construcción indiscriminada de los denominados “guetos verticales”, con el levantamiento de torres de hasta 38 pisos.

En términos concretos, se trata de una realidad que llevó a que la comuna pasara de tener 120 mil a cerca de 220 mil habitantes en un periodo de siete años, en lo que fue calificado por las autoridades como un “urbanicidio” que afectó no solo la calidad de vida de las y los vecinos, sino también la correcta gestión y uso tanto del espacio público como de servicios básicos.

Es por eso que el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, definió esta firma como la más importante de lo que va de su mandato, destacando algunas de las consecuencias más graves generadas por la concentración de estas construcciones: “Son más de 100 edificios que hacen casi duplicar la cantidad de habitantes en nuestra comuna, generando un déficit de equipamiento que es salvaje, además de un problema de infraestructura sanitaria. Frecuentemente, estamos comentando respecto de la falta de jardines infantiles, de consultorios, de áreas verdes”.

“Muy feliz de cumplir este anhelo que, lo que busca, finalmente, es que estos mega edificios y esta forma de construir no vuelva a pasar nunca más. Hoy, a través de este decreto, se establece un nuevo Plan Regulador que establece normas claras para quien quiera invertir, pero que también invita a quienes hacen estas inversiones a que pongan en el centro al ser humano”, sumó el jefe comunal.

Cabe destacar que, con esta normativa -ya en vigencia-, se limitará la altura de los edificios a un máximo de 12 pisos, cerca de un tercio de lo hasta ahora permitido, junto a limitar la distribución de estacionamientos. Así, se partirá con una base de dos pisos con incentivos normativos hasta llegar a cuatro, seis, nueve y 12. Lo anterior, concentrando los niveles más bajos hacia el interior de la comuna.

Otro punto destacado por las autoridades fue el carácter colectivo que tuvo la construcción de este plan, que contó con la participación de vecinas y vecinos de las zonas más afectadas por la ausencia de regulaciones. Eso fue, precisamente, lo que mencionó la seremi de Vivienda, Carolina Casanova: “Puedo decir que el Plan Regulador de Estación Central y su necesidad marca un antes y un después en cómo se ve la planificación a nivel nacional. La gente se empezó a preocupar, en realidad, de lo que estaba pasando en su comuna”.

“Eso fue lo que hizo posible que hoy se materialice su Plan Regulador, que marca un hito político y de participación, de democracia, de cuando todos somos parte de la solución en la planificación. Que los dirigentes, autoridades y todos los que son incumbentes, cuando son invitados, lleguen. Por eso no es cualquier Plan Regulador, sino el que marcó el cambio histórico de cómo se ve en la ciudadanía la participación y la incumbencia para ser parte de la solución”, explicó la Casanova.

Sin embargo, es una iniciativa que ya tuvo un antecedente. Así lo afirmó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien recordó que el gobierno metropolitano ya había financiado la realización de un Plan Regulador Comunal que fue rechazado por las autoridades de la época.

“El Gobierno de Santiago le financió un Plan Regulador a la comuna de Estación Central el 2004. Y se hizo completo. De hecho, lo dirigió la actual decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Estuvo listo y las autoridades de la época lo retiraron. ¿Por qué? Todavía no se ha esclarecido, pero sin duda alguna, se trata de un acto de irresponsabilidad política gigantesco, que fue lo que permitió este urbanicidio“, sentenció Orrego sobre el período comandado por el UDI, Gustavo Hasbún.

En esa misma línea, el gobernador concluyó señalando que “desde que se retiró ese proyecto de Plan Regulador se aprobaron más de 100 permisos de mega torres en esta comuna, hiper densas, sin respeto por el espacio público, por los equipamientos y por las personas que ya vivían en la comuna como las que llegaron a vivir”.