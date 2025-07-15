Fuego amigo en Chile Vamos tras bajo desempeño de Matthei: rol de Paulsen y Briones en la mira

Una vez más y tal como ya ocurrió este lunes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, evitó pronunciarse por su caída en las encuestas. La última de ellas: CADEM, que esta semana la relegó a un tercer lugar marcando solo un dígito (9%), mucho más atrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La presidenciable, sin embargo, se ha mantenido en su despliegue. Este lunes se reunió con vecinos de la comuna de Santiago y este martes recibió una serie de propuestas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para impulsar el desarrollo del sector agrícola y rural.

Tras esta última cita, se dio un espacio para abordar ante los medios de comunicación la problemática del crimen organizado, pero cuando se le consultó por la carrera presidencial Matthei decidió retirarse del punto de prensa señalando “muchas gracias, yo estoy hablando de temas que son importantes”. Ante la insistencia de las preguntas, esbozó un “¡basta!“.

Ahora, si bien la candidata no ha querido referirse a la carrera a La Moneda, sí lo han hecho personeros que la respaldan, quienes han evidenciando una creciente preocupación por la falta de relato y dirección de su campaña. Junto con ello, se ha apuntado al rol de su jefe de campaña y exdiputado, Diego Paulsen (RN), luego de una entrevista a La Tercera donde señaló como adversario a José Antonio Kast. Esto, ha dado pie a fuego amigo dentro de Chile Vamos.

La diputada de RN, Camila Flores, defendió lo que ha sido el rol de Paulsen y, en su lugar, apuntó contra figuras de Evopoli como el exministro de Hacienda e integrante del equipo económico de Matthei, Ignacio Briones. “Esto no es culpa de Diego Paulsen. Acá hay otras personas, particularmente ligados a Evopoli, lo digo con nombre y apellido, me refiero al exministro Ignacio Briones, que le hacen un flaco favor a la candidata Evelyn Matthei”, dijo.

“Son personas que no contribuyen, que siguen con su tentación permanente de los guiños hacia la izquierda y que no entienden que nuestro país ya no quiere nada de eso, que quiere alejarse lo más posible de la continuidad de lo nefasto que estamos viviendo el día de hoy. Y mientras personas como Hernán Larraín, como Ignacio Briones, sigan siendo los orejeros de Evelyn Matthei, difícilmente vamos a repuntar en las encuestas”, afirmó.

Frente a los dardos en contra de su partido, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que si bien participan del comando de Matthei, no son ellos quienes están “liderando la campaña“.

“Ignacio Briones es una persona de un conocimiento, de una formación, de un profesionalismo que se destaca y la verdad que está aportando con ideas dentro de un equipo económico en el cual él no lidera, sino que es parte de ese equipo económico. Por tanto, insisto, creo que (Flores) habla desde la ignorancia y desde el desconocimiento”, añadió.

Al respecto, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, señaló que “lo que yo espero es que todos los personeros políticos de nuestra coalición hagan las críticas o las sugerencias donde corresponde, que es en el comando y no a través de los medios de comunicación, porque eso en nada ayuda a la candidatura de nuestra abanderada Evelyn Matthei”.