"Las distintas opciones que hay son todas malas": ministro Gajardo reconoce gravedad en la liberación de sicario de comerciante de Meiggs

Luego de que se excarcelara a uno de los sicarios detenidos por el homicidio calificado de un comerciante del barrio Meiggs el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, descartó la hipótesis de hackeo en el envío de una orden a Gendarmería.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis la autoridad afirmó que el hecho está en investigación, pero lo calificó de “gravísimo”. “Es un hecho que hay que investigar con toda la diligencia y ajustar los protocolos que se deban ajustar para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Gendarmería de Chile, que es una institución que depende del Ministerio de Justicia, revisó los procedimientos que se llevaron adelante respecto de este caso y pudo descartar que hubiéramos sido nosotros objeto de algún tipo de alteración del sistema informático, y la solicitud de levantamiento de la medida cautelar nos llegó por el conducto regular y cuenta con los medios de verificación regulares”.

El secretario de Estado señaló que hay que investigar el proceso completo, pues “no sabemos qué habría ocurrido en el otro ámbito, que es el Tribunal de Garantía, el Juzgado de Garantía, pero esto es algo que va a tener que investigar el Ministerio Público y, efectivamente, las distintas opciones que hay son todas malas opciones”, indicó.

“Si fue un error, es un error impresentable, si es que no fue un error y hay algún tipo de suplantación o falsificación en el ámbito del Tribunal, nos parece que es algo también muy complejo, pero esas son cuestiones que va a tener que determinar la justicia en el proceso que se está llevando adelante producto de este alzamiento de una medida cautelar que no se debía haber alzado”, afirmó la autoridad.

Caso de tráfico de drogas en la FACh

Respecto a los funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en una investigación por tráfico de drogas, la autoridad planteó que: “Nuestro país está enfrentando una amenaza que no había enfrentando que es el crimen organizado y esta amenaza va a implicar modificar un conjunto de procedimientos que antes eran muy regulares y reforzar procedimientos”.

“Tenemos que fortalecer nuestras instituciones de seguridad y de justicia, está bastante documentado en la experiencia internacional que las bandas de crimen organizado permean estas instituciones”, señaló y agregó que hoy el Senado va a discutir un proyecto de ley que presentó el Gobierno para que todos los funcionarios de Gendarmería tengan que presentar una declaración de intereses y patrimonio.

En la misma línea, confirmó que habrá una reunión para abordar la liberación del homicida del comerciante del barrio Meiggs. “Estamos terminando de ajustar una reunión que deberíamos tener el día de hoy con las distintas instituciones del sistema de justicia penal, porque una cosa es que podamos ver que es lo que ocurrió en este caso en particular, pero por otra parte tenemos que revisar los procedimientos. Para que en los casos donde hay personas involucradas en el crimen organizado hayan dobles y triples chequeos y no vuelva a ocurrir lo que pasó con esta persona”, declaró.

En cuanto a la situación de las cárceles en específico, el ministro sostuvo que “en esto no vamos a tapar el sol con un dedo, nosotros tenemos desafíos que estamos enfrentando, hemos dicho que tenemos el control de las cárceles de nuestro país, porque no ocurre lo que en otros países donde hay que recuperar las cárceles”, afirmó Gajardo y puso como ejemplo Ecuador.

“Nos quedan muchas cosas por hacer, de hecho tenemos varios proyectos de ley en plena tramitación en el Congreso, entre otros, por ejemplo, el que crea la Fuerza Especial de Máxima Seguridad en Gendarmería de Chile, pero no tenemos el nivel de problema que hay en otros países de la región. Ahora bien (…), hemos definido con el Ministerio Público cárceles en las cuales tenemos especial preocupación y estamos realizando investigaciones porque creemos que aquí hay que desbaratar bandas que están operando”, expuso.

En particular, sobre el caso del involucramiento del crimen organizado en las Fuerzas Armadas, el ministro Gajardo comentó que “Lo que ha dicho tanto la ministra de Defensa, como el ministro de Seguridad, es que el hecho de que tengamos casos como los que han ocurrido tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, nos llevan a una alerta importante. Cuando esto ha ocurrido en otros países de la región, que tienen una situación más compleja que la nuestra, es de los primeros síntomas de que la amenaza es más seria de lo que uno pensaba”.