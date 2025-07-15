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Lula firma decreto de Ley de Reciprocidad para responder a aranceles de Trump

La legislación permitirá al país sudamericano indicar contramedidas proporcionales a las sobretasas impuestas por el gobierno estadounidense. ´La iniciativa comenzará a regir, según fue informado, una vez se agote la vía diplomática.

La legislación permitirá al país sudamericano indicar contramedidas proporcionales a las sobretasas impuestas por el gobierno estadounidense. ´La iniciativa comenzará a regir, según fue informado, una vez se agote la vía diplomática.

Internacional

A partir del próximo 1 de agosto, el gobierno estadounidense aumentará en un 50% los aranceles a importaciones de la República Federativa de Brasil. Es frente a dicho escenario, que este lunes el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que reglamenta la Ley de Reciprocidad que permitirá al país sudamericano indicar contramedidas proporcionales a las sobretasas impuestas por Donald Trump.

Esta legislación comenzará a regir, según fue informado, una vez se agote la vía diplomática. Así, podrían considerarse restricciones comerciales, suspensión de beneficios o aplicación de aranceles a productos estadounidenses.

Cabe destacar que la decisión del líder republicano fue en base a un supuesto elevado superávit de Brasil en el comercio bilateral, además del juicio en contra del expresidente de ultra derecha, Jair Bolsonaro, por hechos relativos a golpismo.

El ministro de la Presidencia de Brasil, Rui Costa, sostuvo que este decreto fue firmado este lunes para su publicación inmediata en el Diario Oficial este martes. Durante esta jornada, se espera que Brasil inicie los primeros contactos con las exportadoras para analizar cuál será el impacto de estas medidas y poder comenzar a elaborar el plan de respuesta.

Costa sostuvo que esta ley permitirá al Poder Ejecutivo proteger “al país cuando otros gobiernos adopten medidas unilaterales extemporáneas y extraordinarias que perjudiquen las exportaciones brasileñas”.

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