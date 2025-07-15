Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


"Mar Abierto": dirigentes costeros rompen el silencio en nuevo videopodcast

La producción recoge testimonios de dirigentes indígenas y de la pesca artesanal de Atacama a Magallanes para abordar la realidad que viven las comunidades del borde costero. Sus seis capítulos se estrenarán semanalmente en Youtube y Spotify.

La producción recoge testimonios de dirigentes indígenas y de la pesca artesanal de Atacama a Magallanes para abordar la realidad que viven las comunidades del borde costero. Sus seis capítulos se estrenarán semanalmente en Youtube y Spotify.

Medio Ambiente

“Es la desinformación la que ha llevado a que estén enfrentados pescadores artesanales y comunidades indígenas, cuando en el fondo ambos queremos lo mismo. Esta división artificial que se ha instalado es producto de intereses de otro tipo”.

“Había dos puertas rotas, se metieron a mi dormitorio, dieron vuelta todo, pescaron mi pasaporte, lo rompieron y cosas de valor no se perdieron. Son los riesgos que hay que asumir por ser dirigentes de este nivel”.

“Llama la atención que una industria que exporta más de USD$6 mil millones anuales diga que está siendo asfixiada por pueblos originarios que están haciendo uso de una ley”.

Relatos como el de Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal; Daniel Caniullan, dirigente indígena de Aysén; y Maximiliano Bazán, investigador de la Fundación Terram son parte del videopodcast “Mar Abierto”. 

La producción de Pulso Oceánico, Observatorio Ciudadano y Spear Producciones, con el apoyo de Fundación Packard, recorre el litoral chileno recogiendo las voces de la pesca artesanal, dirigentes indígenas costeros, trabajadores de la salmonicultura, de la miticultura y expertos que comparten su visión del panorama actual de la vida en el mar.

A través de su canal de Youtube y Spotify, “Mar Abierto” publicará de manera semanal sus seis capítulos de media hora donde se podrá conocer el panorama actual que viven las comunidades tradicionales del borde costero: sus conflictos, sus propuestas y sus perspectivas de futuro.

El primer capítulo “Ley Lafkenche: Mentiras vs. Realidad” desmonta uno a uno los mitos que se difunden sobre la Ley N°20.249 que reconoce y protege los Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO).

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