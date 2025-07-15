Marcelo Mella: "No es primera vez que Matthei comete errores en una carrera presidencial que le van quitando apoyo en Chile Vamos"

Para el cientista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Mella, son tres los elementos que explican el “estancamiento” y la posterior caída de Evelyn Matthei en las encuestas y que la han alejado de la posibilidad de disputar el segundo lugar en la próxima elección presidencial, según la última CADEM.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista sostuvo que, primero, en términos posicionales a “Evelyn Matthei le ha tocado jugar un juego muy difícil o muy complejo en términos estratégicos porque es una candidata que tiene oposición bilateral, eso significa que tiene oposición a su derecha y a su izquierda y, en general, salvo excepciones, los liderazgos de cara a una elección presidencial cuando son afectados por esta oposición bilateral tienden a desgastarse”.

Así, Mella afirmó que “esa posición de tener los dos espejos retrovisores con tráfico, que buscan adelantarla, a mí me da la impresión que su comando o sus asesores estratégicos no han podido resolverlo adecuadamente”.

En el segundo factor apuntó a su estrategia de diferenciación. “¿Por qué votar por Matthei y no votar por otro candidato o candidata? Si tú ves las últimas encuestas de la semana pasada, te das cuenta que tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast tienen atributos que claramente podrían constituir una buena razón para votar por ellos”, indicó, marcando un contraste respecto a cómo Matthei no sobresale en algún ámbito en particular.

“Han tenido una estrategia de diferenciación de su liderazgo que les permite ser reconocibles para un electorado que tiene un comportamiento, hoy más que nunca, de tipo emocional y que, por lo tanto, no está votando racionalmente, sino está consumiendo información que tiene un fuerte sesgo en cualquier alternativa y, así, es muy importante que la gente entienda las razones para votar por uno u otro candidato”, aseveró.

Por último, señaló que “en el diseño táctico, Evelyn Matthei ha cometido errores importantes en la elección de sus vocerías. Tanto cambio creo que ha limitado la efectividad y además ha generado una cierta desconfianza de los actores estratégicos respecto a lo que representa su candidatura”.

“Entonces, creo que hoy día Matthei tiene dos riesgos, uno, que sectores del empresariado empiecen a tomar posición por Kast y, en segundo lugar, que tenga algo así como una corrida de parlamentarios que empiezan a distanciarse de ella y acercarse a Kast”, sostuvo.

Fuego amigo

Respecto a las tensiones dentro de la coalición de Chile Vamos, Mella señaló que “hay una cuestión que hace incomprensible algunas decisiones de la candidata, por ejemplo, meterse en discusiones en donde no va a construir ninguna ventaja con sus competidores. Por ejemplo, los temas de derechos humanos, si el golpe de Estado era evitable o no, discusiones y temas en los cuales claramente ya no puede ganar. Mientras José Antonio Kast guarda un silencio muy estratégico y no responde todo”.

“Creo que ella también ha construido a través de sus errores comunicacionales una situación de desgaste y ha generado un cierto desconcierto en los sectores que se suponen son más cercanos a ella“, aseguró.

El cientista político recordó así la anterior aventura presidencial de la exalcaldesa durante 2013 cuando “tuvo un resultado muy modesto en la elección presidencial y ella fue abandonada por sectores importantes de la derecha. O sea, el voto de derecha no estuvo con Matthei en esa elección“.

“De manera que uno podría decir: Evelyn Matthei no es primera vez que en una carrera presidencial comete errores sistemáticos de tipo estratégico y le van quitando apoyo en sectores de Chile Vamos, que es el electorado más duro que ella debiera tener”, explicó.

Consultado por la dirección que debería tomar la presidenciable, respondió que “la opción es reivindicar una opción de moderación frente a opciones polarizadas y convencer al país que esa es la mejor alternativa para el próximo periodo presidencial”.

“Creo que hoy día Chile sigue siendo un país donde la mayor parte de los electores y las electoras se encuentran en posiciones de centro, pero con una profunda crisis de oferta a los partidos de centro. Si Matthei logra imponer ese tono podría acercarse al segundo lugar, pero no está fácil”, cerró.