Participación en los gananciales: la alternativa legal que iguala el patrimonio tras la ruptura

Cada vez menos personas contraen matrimonio en Chile. Solo en febrero de 2025 se celebraron 7 mil 25 matrimonios, lo que representa una caída interanual del 6,1 %, según datos del INE. Sin embargo, para quienes deciden formalizar su vínculo, una decisión clave que pasa inadvertida es el régimen patrimonial que regirá durante y después de la vida en común. Frente a las opciones más conocidas, existe otra figura que podría equilibrar las asimetrías económicas al término de la relación: la participación en los gananciales.

En la separación de bienes, cada parte mantiene la propiedad exclusiva de lo que adquiere. Esta regla, aparentemente equitativa, ignora que uno de los cónyuges suele asumir más labores domésticas o de cuidado, con consecuencias patrimoniales que la ley no repara. Bajo este régimen, el vínculo se extingue sin compensación, incluso si el patrimonio común creció de manera desigual.

La sociedad conyugal, en el otro extremo, fusiona todos los bienes en un solo patrimonio administrado tradicionalmente por el marido, salvo pacto en contrario. Este modelo ha sido cuestionado por su carácter inequitativo, especialmente en contextos donde se busca autonomía económica.

En contraste, la participación en los gananciales opera como un modelo intermedio. Mientras el matrimonio está vigente, cada cónyuge conserva la administración de lo suyo. Al momento de la disolución, se calcula cuánto creció el patrimonio de cada parte durante el vínculo y se divide el excedente. La figura permite reconocer aportes indirectos, como el trabajo no remunerado o el cuidado de hijas e hijos, sin interferir en la autonomía patrimonial diaria.

La mayoría firma un régimen sin saber que es un contrato, y sin comprender sus efectos. La participación en los gananciales es una herramienta eficaz para proteger lo que se construyó en común, pero sigue fuera del radar por falta de información, formación jurídica y voluntad institucional.

En Chile, este régimen solo puede pactarse de forma expresa ante notario, ya sea antes del matrimonio o mediante una modificación posterior autorizada por el tribunal. Su uso sigue siendo marginal, en parte porque ni el Registro Civil ni otras instituciones promueven su existencia ni explican sus beneficios.

La elección del régimen patrimonial no debiese ser una formalidad sin contenido. Si el derecho busca reconocer el valor del cuidado y del trabajo no remunerado en la vida en pareja, mecanismos como la participación en los gananciales deben ser difundidos, comprendidos y facilitados en su implementación. De lo contrario, el patrimonio seguirá concentrándose en quien figura como titular, sin reflejar lo que realmente se construyó entre los dos.