Radio U. de Chile estrena audioserie basada en "Mano de Obra" de Alfredo Castro

Los cinco episodios de este montaje dirigido y producido por Raúl Rodríguez, director de SONORA.media, se emitirán semanalmente, desde el martes 15 de julio, a la medianoche, con repetición los sábados a las 22:00 horas. Todos los capítulos quedarán disponibles en el sitio web y canal de Spotify de SONORA.media a contar del martes 22 de julio.

La precarización y deshumanización de las condiciones laborales son algunos de los temas que toca “Mano de Obra”, la adaptación teatral que el reconocido actor y director Alfredo Castro hizo de la novela homónima (2002) de Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018.

Este exitoso montaje, ahora llega en formato de audioserie por Radio Universidad de Chile (102.5 FM en el dial), que la emitirá a partir del martes 15 de julio, a las 24:00 horas, y con repetición todos los sábados, a las 22:00 horas.

Sus cinco capítulos -dirigidos y producidos por Raúl Rodríguez, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile– son parte del ciclo de Radioteatro Social producido por SONORA.media, con el apoyo de Fundación Sidarte, que comenzó a inicios de junio de este año.

Sobre el estreno de esta ficción sonora, Rodríguez afirma que “ha sido un doble desafío llevar esta obra a ficción, porque es un lenguaje hiperrealista en la que se exacerba lo peor del ser humano cuando es explotado por el trabajo entendido como mercancía. Además, fue un desafío trabajar con casi todo el elenco original, que se sabía la obra como si fuese ayer. Fue un aprendizaje maravilloso dejarme guiar por ellos y también explorar un tipo de ficción que no había realizado, la que viene del teatro y a su vez de la literatura”.

Por su parte, Alfredo Castro sostiene que este montaje “explora una realidad muy recurrente y contingente: la relación entre el individuo y el mercado, centrándose en la pérdida del estatuto social del trabajador en el contexto del neoliberalismo. En la puesta en escena se expone la crudeza de las prácticas antisindicales y las condiciones laborales abusivas que aún persisten”, destaca el actor y director de esta obra, que fue estrenada en 2003 y reestrenada en 2019.

Este radioteatro muestra la crisis laboral que vive un grupo de trabajadores de supermercado en pleno siglo XXI y en él actúan Rodrigo Pérez, Paula Zúñiga, Marcial Tagle, Taira Court, Jaime Leiva y Paola Giannini. Esta última actriz enfatiza que “el teatro debe ser espejo de este tipo de temas. Temas que repasen, piensen y reflexionen sobre asuntos socio-políticos actuales o de algún momento histórico particular”, reflexiona. A propósito del problema central que aborda esta producción, Giannini sostiene que “la explotación al ser humano ha sido uno de los temas importantes porque ha estado presente desde siempre, solo que muta según ciertos acontecimientos o contingencias de cada período”.

En ese contexto, asegura que el formato radioteatro es “una buena forma de acercar al público a la obra. Es un formato súper interesante que, espero, logre traspasar la esencia de la obra a través de la audición de ella”.

“Mano de Obra” cuenta con el diseño sonoro y musical de Antonio del Favero, y con una valiosa contribución en la musicalización de la destacada banda nacional Quilapayún: las composiciones son de Eduardo Carrasco y los arreglos de Ismael Oddó y Fernando Carrasco.

Ciclo de radioteatro social

Desde el 3 de junio, la productora SONORA.media está transmitiendo semanalmente el Ciclo de Radioteatro Social en Radio Universidad de Chile.

Este espacio, que cuenta con el apoyo de Fundación Sidarte, ya ha emitido dos producciones. La primera fue “Desdicha Obrera (1921)”, montaje escrito por el líder político, social y sindical Luis Emilio Recabarren, y que adaptó como ficción sonora Raúl Rodríguez. La segunda, “Irredentos”, una obra de Antonio Acevedo Hernández, el precursor del teatro social chileno, que adaptó y dirigió Mauricio Barría, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y director de programación de SONORA.media.

A la transmisión de Mano de Obra el próximo 15 de julio se sumará el estreno en plataformas el 22 de julio, cuando se podrá escuchar la serie completa que estará liberada en Spotify y en otras plataformas de audio de SONORA.media.