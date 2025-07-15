Respaldo del presidente Gustavo Petro a Jeannette Jara provoca rechazo de la derecha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltó el resultado que obtuvo la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en desmedro de la derecha, entrando de lleno en la política nacional.

Esto, tras la última encuesta Cadem que reveló que Jara lidera las preferencias de voto en primera vuelta con 29%, cifra que ha sostenido al alza desde que se impuso en las primarias del oficialismo. Tras este resultado, a través de su cuenta X, el mandatario colombiano —que participará en la reunión “Democracia Viva” en Chile, junto a sus pares de España, Brasil y Uruguay— celebró el ascenso de Jara en las encuestas y manifestó que: “Por ahora ganaría el progresismo en Chile. Pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad“.

Por ahora ganaría el progresismo en Chile. Pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad. pic.twitter.com/7uXO2GlEZl — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 14, 2025

El mensaje fue agradecido por la aspirante presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, públicamente: “Sé que formamos parte del mismo mundo progresista, pero estoy concentrada en nuestro país y en el modelo que queremos para Chile”.

En tanto, desde Republicanos, su candidato a la Moneda, José Antonio Kast, expresó que “respecto a presidentes que están convocados en algún encuentro con el Presidente se les podrá preguntar (su opinión) acá en Chile”. “Creo que no se debía realizar (la reunión “Democracia Viva”) en estos momentos de incertidumbre internacional”, declaró y cuestionó que Boric este convocando a gobiernos que han tenido problemas reales de convivencia con la democracia y la calidad de vida a un encuentro en el país.

Asimismo, el presidente de la tienda, Arturo Squella, afirmó que Petro “le acaba de dar un abrazo del oso a la candidata Jara” y cuestionó que “desde la izquierda más radical y extrema tratan de entrometerse en la política nacional”.

Por su parte, en la habitual vocería de los lunes, la ministra Vocera de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, enfatizó que el Ejecutivo ya ha asistido a “muchos encuentros donde participan presidentes, mandatarios o líderes del mundo que tienen pronunciamientos en redes sociales”, que “no siempre tenemos que compartir y eso no obstaculiza y no va a obstaculizar nunca la presencia de nuestro gobierno en estas instancias de diálogo”.

En ese sentido, la titular de Segegob hizo hincapié en que las “las decisiones sobre el destino de nuestra patria la toman los chilenos y chilenas”. Además, señaló que en Chile “tenemos procesos electorales que son impecables” y en el caso de la contienda presidencial será la ciudadanía la que dirima entre la opción del progresismo y la derecha.