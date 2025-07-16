"Año trabajado, año pagado": Comisión de Trabajo aprueba en general el proyecto que elimina tope para la indemnización

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa que busca eliminar el tope de 11 años para indemnizaciones por años de servicio. Esto, en el marco de un proyecto patrocinado por legisladores oficialistas y que generó rechazo en la oposición.

Un avance que se ubica como un hito en la agenda laboral del oficialismo, pese a no haber contado con el apoyo oficial del Ejecutivo ni de urgencia legislativa para su discusión.

En ese contexto, el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión, Diego Ibáñez, destacó que “año trabajado, año pagado es lo que queremos que impere en la legislación chilena”.

“No hay una relación argumental sólida, jurídica, que sostenga que 11 años es lo que se le debe pagar a los trabajadores”, agregó el parlamentario, sumando que cerca del 17% de la masa laboral supera los 10 años en una empresa.

María Candelaria Acevedo y Luis Cuello, diputados del Partido Comunista, celebraron el avance conquistado en la instancia. “Este proyecto y esta votación hace justicia a los trabajadores chilenos“, sentenció Cuello.

En tanto, Candelaria lo calificó como “muy buenas noticias para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.