Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Mayo de 2026


Caso sicario: PDI allanó Corporación Administrativa del Poder Judicial

La corporación coordina las comunicaciones entre los tribunales y Gendarmería, por lo cual la incautación de computadores buscó establecer cómo se entregaron las órdenes judiciales que permitieron la liberación de Osmar Ferrer Ramírez.

La corporación coordina las comunicaciones entre los tribunales y Gendarmería, por lo cual la incautación de computadores buscó establecer cómo se entregaron las órdenes judiciales que permitieron la liberación de Osmar Ferrer Ramírez.

Nacional

Detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI allanaron la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en el centro de Santiago, en el marco de la investigación por la liberación irregular del venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado como sicario del llamado “Rey de Meiggs”.

Según trascendió, los funcionarios policiales actuaron con una orden del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, después de que la CAPJ se negó a entregar voluntariamente sus computadores. El allanamiento se concretó anoche, en el inicio de la investigación que encabeza el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén.

La corporación coordina las comunicaciones entre los tribunales y Gendarmería, por lo cual la incautación de computadores buscó establecer cómo se entregaron las órdenes judiciales que permitieron la liberación de Ferrer Ramírez, en una supuesta cadena de errores.

Sobre el procedimiento, el Poder Judicial informó que tras la exhibición de la orden correspondiente, la directora interina de la corporación, Andreina Olmo, y el jefe del Departamento de Informática de la entidad, Mauricio Rodríguez, entregaron aproximadamente a las 22:00 horas la información de los servidores relativa a la causa del imputado Osmar Ferrer Ramírez.

“Esta información fue entregada como una forma de facilitar la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente, a través de la PDI y esclarecer los hechos y responsabilidades relativas a la liberación de un imputado”, indicó en un comunicado.

“Los representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial entregaron todos los antecedentes solicitados por los representantes de la policía, de manera de colaborar con el avance de la investigación”, concluyó.

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