"Llevo años tratando de inscribirla": director del SII se refiere a denuncia en su contra por no pago de contribuciones

Javier Etcheberry, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), abordó la denuncia establecida en su contra por el no pago de contribuciones de una de sus propiedades. Según la información trascendida, se trataría de una casa con piscina ubicada en la comuna de Paine, y que llevaría cerca de 9 años exenta de este cobro.

“Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad es que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos, antes de construir o ampliar, no podría hacerlo”, argumentó durante una entrevista con 24 Horas.

“Hace más de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas”, sumó el titular del SII.

Cabe destacar que, según reveló una investigación del mismo medio, la propiedad de Etcheverry, a junio del 2025, tendría un avalúo fiscal superior a los $158 millones. En ese contexto, habría pagado $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones. Lo anterior, considerando que el pago real debería ser de $638 mil, puesto que su valor real ascendió a $338 millones.

“Es Impuestos Internos el que tiene que tasar y aumentar los avalúos cuando corresponden. Hace nueve años presenté una tasación, tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago (…) Cuando me nombran director de Impuestos Internos, digo ‘qué pasó con esta información que mandé, por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad’. Después me vienen con que parece que se nos perdieron todas las declaraciones. 60 mil declaraciones se perdieron y pasó el tiempo y las encontraron hace cuatro meses atrás”, argumentó al respecto.