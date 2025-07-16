Miles de peregrinos llegan a La Tirana para celebrar a la Virgen del Carmen

Miles de peregrinos se apostaron en la explanada del Santuario de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, para celebrar a la Virgen del Carmen con sus tradicionales bailes chinos.

La misa inaugural fue presidida por el obispo de Iquique, Isauro Covili, junto al rector del santuario, Eduardo Parraguez.

La celebración comenzó con gran expectación: mientras los fieles cantaban en la explanada, desde el interior del templo se escuchaban los sones del baile, anunciando que la imagen de la Virgen del Carmen se acercaba a las puertas del santuario.

Al salir, fue recibida con pañuelos al viento, estandartes, instrumentos y alabanzas. El lema de la fiesta, “Virgen del Carmen, patrona de Chile, contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor”, fue entonado por la multitud.

Tras la misa, se dio paso a un emotivo momento de vigilia. En las pantallas se proyectó un video con el testimonio de una madre peregrina junto a su bebé, reflejando el caminar de la fe. Luego, se entonó el canto “Santa María de la Esperanza”, mientras se elevaban oraciones por todos los peregrinos.