"No es xenofobia, es sentido común": diputado Manouchehri responde a críticas por sus declaraciones sobre el voto extranjero

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se refirió a la polémica desatada por sus dichos durante la discusión de la Cámara en torno al proyecto que establece multas a los ciudadanos que no acudan a votar. Esto, luego de que asegurara que la derecha quiere “transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”.

Lo anterior, refiriéndose a la propuesta de la oposición sobre el proyecto de ley -ya aprobado en general-, y que busca incluir a migrantes en la norma de obligatoriedad, estableciendo incluso incentivos para los extranjeros que acudan a votar.

“Si alguien quiere votar, que se nacionalice, así de simple. Esto no es xenofobia, esto es sentido común, esto es defender nuestra soberanía. Hoy, a ellos se les cae la careta de patriotas, porque cuando les conviene cambian la patria por el cálculo”, sumó entonces el diputado.

Al respecto, y a través de un comunicado de prensa, el socialista aseguró que “siempre he actuado guiado por convicciones, no por cálculos. Y las defiendo con coraje, aunque incomoden. Una de ellas es clara: el destino de Chile lo deciden los chilenos”.

“Frente a los ataques y declaraciones que he recibido de parte de sectores de la comunidad venezolana en Chile, quiero responder con respeto, pero con firmeza: tengo un profundo respeto por los inmigrantes que vienen a trabajar, a aportar, a construir una vida con esfuerzo. Mi propia familia fue acogida por distintos países durante la dictadura. Sé lo que significa llegar con una maleta llena de esperanza. Por eso, jamás he faltado el respeto a ningún pueblo”, sumó en el documento.

Así, explicó que su discurso “fue un emplazamiento a la derecha, que pretende convertir a los migrantes en una base electoral para sus intereses. Utilizando la retórica, la metáfora y sin ningún insulto. Y reafirmo lo que he dicho: oponerse a que personas extranjeras —que no han optado por nuestra nacionalidad— elijan al presidente o al Congreso, no es xenofobia. Es sentido común”.

“Entiendo que la comunidad venezolana es políticamente activa, pero quienes no han querido nacionalizarse no debieran definir el rumbo del país. Votar es un acto de pertenencia”, aseguró.