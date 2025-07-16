UDI analiza acusar constitucionalmente al ministro de Justicia por caso sicario

El equipo investigativo de la UDI está indagando “si es que hay responsabilidad política” del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el caso de la de la liberación del sicario venezolano de Meiggs.

Así lo aseguró el diputado del partido, Jorge Alessandri: “Desde que se supo esta liberación del sicario, el equipo investigativo de la bancada de la UDI y el propio de nuestra diputación han podido determinar muchos antecedentes muy relevantes. Hay una cadena de correos electrónicos con minutos de diferencia que podría apuntar al culpable”, aseguró el parlamentario gremialista.

“Existe una audiencia de cinco horas de duración, con prensa presente, con gendarmes presentes, y al final de esa audiencia, que termina a las 20:13 horas del 9 de julio, se manda a las 20:17 un correo a la Gendarmería señalando que estas personas, los tres imputados, debían ingresar a prisión preventiva”, continuó.

“Siete minutos después, a las 20:25 horas, se manda otro correo dejando sin efecto la orden anterior, diciendo que había un problema para identificar a uno de los imputados. Y tres minutos después, a las 20:28, otro correo emanado del juzgado de garantía, por supuesto con firma digital, real, no alterado, da la orden nuevamente de que ese imputado debe pasar a prisión preventiva”, siguió.

“En esos tres minutos Gendarmería tiene que explicarnos exactamente qué ocurrió. ¿Por qué Gendarmería hizo caso al primer correo electrónico y no al segundo? ¿Por qué Gendarmería si tenía oficiales presentes en la audiencia?“, cuestionó.

Dicho eso, afirmó que “aquí además hay un problema grave del Registro Civil, por eso sale el primer correo que dice que hay problemas con la identificación porque el Registro Civil se había demorado en asignarle un RUT provisorio”.

En ese sentido, advirtió que dado que “las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen del ministro de Justicia”. En ese contexto es que los equipos legales e investigativos de la bancada “están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias, pero también están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia para estudiar una acusación constitucional”.