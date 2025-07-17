Cero "tolerancia con la delincuencia": Providencia y Recoleta firman convenio para frenar delitos en Bellavista

En una alianza inédita en materia de seguridad, los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), y de Recoleta, Fares Jadue (PC), firmaron este jueves 17 de julio un convenio de colaboración intercomunal con el objetivo de recuperar la seguridad en el barrio Bellavista, uno de los sectores turísticos y culturales más emblemáticos de la Región Metropolitana.

El acuerdo contempla patrullajes mixtos, monitoreo con drones, interconexión de cámaras de televigilancia, intercambio de información delictual y fiscalización coordinada, con el fin de frenar la operación de bandas organizadas que actúan en el sector, como la conocida “La Jauría”, que aborda a sus víctimas de manera amistosa para luego asaltarlas con violencia.

“Con este convenio, estamos dando una señal concreta: en Bellavista se acaba la tolerancia a la delincuencia”, afirmó el alcalde Jadue. Por su parte, Bellolio destacó la importancia de compartir datos sobre patrones delictivos para mejorar la efectividad de la persecución penal.

El acuerdo fue firmado en plena calle Pío Nono, uno de los puntos críticos del barrio, y forma parte del plan de acción del programa Distrito Co, impulsado por el Gobierno de Santiago con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y la ejecución de Fundación Chile.

El gobernador Claudio Orrego valoró la iniciativa como una muestra de coordinación efectiva entre municipios, instituciones y el sector privado y señaló que: “Bellavista enfrentaba descoordinación y alza delictiva. Este nuevo enfoque colaborativo es lo que necesita Santiago: más trabajo conjunto para recuperar la ciudad para las personas”.

Entre las acciones inmediatas del convenio se encuentra la implementación de un patrullaje nocturno de saturación por parte de Providencia, con hasta 10 funcionarios desplegados los fines de semana, mientras que Recoleta instalará ocho nuevas cámaras de vigilancia que serán monitoreadas desde la 6ª Comisaría de Carabineros.

Además, se habilitará una comunicación radial compartida entre los equipos municipales, se fortalecerá el apoyo a víctimas de delitos y se intercambiarán antecedentes sobre vehículos robados o involucrados en ilícitos.

Según datos entregados por las autoridades, solo en las últimas semanas se ha logrado la detención de más de 40 integrantes de “La Jauría”, en el marco de operativos policiales como la Ronda Impacto.

Angélica Figueroa, jefa del programa Distrito Co, explicó que este convenio es el resultado de “meses de trabajo técnico y político para articular una nueva gobernanza urbana en torno al Distrito Bellavista. Hoy comienza una etapa de reactivación con foco en la seguridad ciudadana, el comercio local y la vida cultural”.

La firma del acuerdo se presenta según sus patrocinantes “como un nuevo modelo de gestión urbana compartida entre dos comunas históricas, que ahora apuestan por una mirada conjunta y sostenible para enfrentar fenómenos criminales complejos y revitalizar espacios públicos clave en el corazón de Santiago”.