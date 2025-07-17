Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Detenido funcionario de Fiscalía Regional Sur por robo de especies en custodia

La Fiscalía Metropolitana Sur conformó que mañana será formalizado el funcionario de la Unidad de Custodia detenido por sustracción de especies que tenían que ser destruidas.

La Fiscalía Metropolitana Sur conformó que mañana será formalizado el funcionario de la Unidad de Custodia detenido por sustracción de especies que tenían que ser destruidas.

Justicia

La Fiscalía Metropolitana Sur conformó que mañana será formalizado el funcionario de la Unidad de Custodia detenido por sustracción de especies que tenían que ser destruidas.

El ilícito fue detectado tras un sumario interno instruido por el fiscal regional Héctor Barros. Otros dos funcionarios serán formalizados la próxima semana por el mismo hecho.

Al respecto, el fiscal Juan Cheuquiante informó que “a partir de controles internos, se establecieron irregularidades en el proceso de destrucción de especies, de acuerdo a lo determinado en los reglamentos sobre la materia, lo que asimismo en este caso constituye delito“.

Añadió que “en conjunto con Carabineros, nos encontramos realizando una serie de diligencias para establecer la participación de otros dos funcionarios de esa unidad en los hechos, quienes serán formalizados la próxima semana“.

“Todos estos delitos están siendo penalmente investigados exhaustivamente por el ente persecutor, además de las acciones administrativas que correspondan”, concluyó Cheuquiante.

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