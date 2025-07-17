Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Diputado Boris Barrera permanece hospitalizado tras sufrir un infarto el lunes

En un breve comunicado, se informó que el legislador se encuentra estable y continúa sometido a exámenes y procedimientos médicos.

En un breve comunicado, se informó que el legislador se encuentra estable y continúa sometido a exámenes y procedimientos médicos.

Política

El equipo del diputado Boris Barrera (PC) confirmó anoche que el parlamentario sufrió un infarto el pasado lunes 14 de abril.

A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, informaron que el legislador “se encuentra hospitalizado y estable desde el lunes pasado, aunque continúa sometido a exámenes y procedimientos médicos”.

El texto también incluye agradecimientos de la familia y círculo más cercano del parlamentario y señala que “seguiremos informando oportunamente sobre la evolución de la salud de nuestro compañero diputado”.

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