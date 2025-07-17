Diputado Boris Barrera permanece hospitalizado tras sufrir un infarto el lunes

El equipo del diputado Boris Barrera (PC) confirmó anoche que el parlamentario sufrió un infarto el pasado lunes 14 de abril.

A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, informaron que el legislador “se encuentra hospitalizado y estable desde el lunes pasado, aunque continúa sometido a exámenes y procedimientos médicos”.

El texto también incluye agradecimientos de la familia y círculo más cercano del parlamentario y señala que “seguiremos informando oportunamente sobre la evolución de la salud de nuestro compañero diputado”.