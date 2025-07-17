Director del SII encuentra respaldo del Ejecutivo mientras la oposición prepara acciones legales en su contra

Una compleja situación afecta al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a su director, Javier Etcheberry, luego de que se diera a conocer que durante al menos nueve años la autoridad no pagó contribuciones por una propiedad en las cercanías de la Laguna de Aculeo, en Paine. La denuncia apunta a edificaciones no regularizadas que habrían impedido una correcta tasación fiscal.

Desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que fue el propio Etcheberry quien informó al ministerio sobre el reportaje antes de su emisión, lo que motivó que la cartera solicitara los antecedentes del caso para revisar si se realizaron las gestiones pertinentes en la actualización del avalúo.

“Él entregó ese material el martes en la tarde, de tal manera de que esos antecedentes los vamos a revisar con el propósito de asegurar que efectivamente se hayan hecho todas las gestiones correspondientes”, declaró el jefe de la billetera fiscal.

“El director hizo un pago retroactivo por tres años, como es la norma general para los contribuyentes”, señaló el secretario de Estado, quien además abordó el caso restando dramatismo a la situación y marcó distancia con una eventual falta tributaria. “No se trata de evasión de impuestos, sino de una actualización tardía del avalúo producto de ampliaciones en la vivienda”, y que por diversas razones no se había regularizado, aclaró Marcel.

El titular de Hacienda indicó que la Subsecretaría de la cartera será la encargada de revisar los antecedentes entregados y que, una vez concluido ese análisis, se informarán las decisiones correspondientes. Por ahora, Etcheberry “mantiene la confianza del Ejecutivo”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló que el dossier entregado por el director del SII contiene 14 documentos que, según él, respaldan su versión. “Es algo que tendrá que revisar el propio ministro de Hacienda para corroborar esa versión y luego tomar una decisión”, afirmó.

Vallejo también reconoció que la situación revela falencias en el funcionamiento del servicio. “Claramente no es algo esperable que suceda en un servicio público encargado de las cobranzas de contribuciones e impuestos”, dijo, agregando que existe una “lentitud muy grande” en los procesos de regularización solicitados por los propios contribuyentes, lo que evidencia una brecha que debe ser abordada.

A propósito de la controversia, Etcheberry se defendió asegurando que intentó regularizar la situación. En diálogo con Radio Duna, explicó que: “Ha sido dificilísimo y de hecho imposible hasta ahora (…) que el municipio de Paine recibiera la propiedad”. Sobre la misma, expuso que en su caso “no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción”.

“Hay un hecho en Chile y es que los municipios (…), los constructores, están haciendo las cosas en forma que no corresponde”, sumó.

RN prepara ofensiva legal

Mientras, desde la oposición, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum (ambos integrantes de la Comisión de Hacienda) anunciaron que recopilarán antecedentes para llevar a Etcheberry al Juzgado de Policía Local, acusándolo de no pagar las contribuciones como corresponde durante nueve años.

Mellado comparó el caso con el de la expresidenta Michelle Bachelet, multada en 2022 por una situación similar, y cuestionó la autoridad moral del director del SII para exigir cumplimiento tributario a otros contribuyentes.

“No le creo al director de Impuestos Internos y no tiene moral para tener un cargo que le exige al resto de los contribuyentes hacer todo para poder tener en regla y pagar las contribuciones al día (…) Entonces él, ¿qué hace? Evade ese impuesto”, añadió.

A su vez, Sauerbaum sostuvo que Etcheberry “tiene que dejar su puesto ahora”, argumentando que su permanencia en el cargo es “ilegítima” pues está “éticamente cuestionado”. “Esperamos llegue una persona que no solamente esté preparada técnicamente, sino que también sea probo para poder ejercer el cargo”, enfatizó.