Eduardo Cardoza (MAM) por debate de voto extranjero: "Restringir el padrón no agranda la democracia"

A propósito del debate sobre el voto extranjero, el dirigente del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, afirmó que la idea de restringir el sufragio de los migrantes “no agranda la democracia”.

La semana pasada, la discusión se reactivó por la votación de la ley que establece una multa para quienes no voten, pero que al mismo tiempo excluye de esta sanción a los extranjeros, que actualmente pueden votar después de cinco años de residir en el país.

Desde el Gobierno, se respaldó el proyecto de ley y se planteó, además, que los extranjeros no deberían votar en las elecciones presidenciales.

En ese contexto, Cardoza acusó que en “diferentes periodos electorales y en la vorágine por captar votos desenfrenadamente, personas de diferentes sensibilidades políticas, en diferentes momentos, han planteado la idea de restringir el padrón de los extranjeros, cuando a ellos les beneficiaba o pensaban que les podía beneficiar a cada uno de esos partidos”.

“Otra vez vemos la misma situación y lo que queremos señalar es que restringir el padrón, hacerlo más chico, no agranda la democracia y ni siquiera mejora las situaciones con respecto al país”, dijo.

El dirigente del MAM aseguró que se trata de algo “muy nefasto”. “Chile era vanguardia en ese sentido y eso que era un ejemplo, hoy se resignifica y aparentemente es algo malo para el país”, opinó.

En esa misma línea, Cardoza instó a actuar “independientemente de los intereses espurios que cada fuerza política tenga”. “Evidentemente el electorado se gana por otros lados. No es de esa forma, en que se restringiría, porque si no, también podríamos pensar quiénes son los verdaderos chilenos y tendríamos que restringir muchísimo más. Quizás quedaría muy poca gente dentro del padrón electoral y eso la verdad que no sería bueno para el país”, aseveró.