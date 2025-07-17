Gobernador Mundaca mantiene dudas por candidatura oficialista y exige garantías regionales

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aún no define si se sumará a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), la carta unitaria del oficialismo. Su apoyo —según explicó— dependerá exclusivamente de compromisos claros con la descentralización, una demanda que, a su juicio, no ha sido priorizada por el comando de la exministra.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, fue enfático: “No hemos definido nada, porque no veo de parte de Jara un compromiso serio en descentralización”.

Mundaca, conocido por su rol en movimientos sociales como Modatima y su cercanía con sectores de izquierda fuera de los partidos tradicionales, insistió en que su eventual candidatura presidencial sigue vigente. “Lo que hay hoy es una situación de disputa, que es legítima. Nosotros estamos en una disputa permanente, yo estoy en una posición de insubordinación permanente, y eso significa que no dependemos del gobierno”, aseguró.

A su vez, cuestionó el rol de algunos sectores del oficialismo en el proceso de definición de candidaturas: “Hay un sector de la izquierda institucional que no quiere que exista una candidatura que no surja desde el centro del poder”.

Respecto a una eventual decisión de Modatima de respaldar a Jara, el gobernador aclaró que “está en cuestión todavía, y lo que hemos dicho es que no vamos a asumir ninguna postura mientras no se expliciten compromisos con la descentralización”.

Si bien evitó establecer una fecha concreta para una definición, dejó abierta la posibilidad de mantenerse en carrera. “No me bajo, porque todavía no hay nada decidido”, sostuvo, rematando con una advertencia clara: “No lo haré mientras no haya garantías serias de que las regiones no seguirán postergadas”.