Hugo Herrera y exabruptos de Matthei: “Cuando no ves contenido, parecen pataletas más que reacciones políticas”

El debate presidencial ha estado marcado en las últimas semanas por el estancamiento y caída de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en las encuestas -específicamente en la CADEM-, en las que Jeannette Jara (carta del progresismo) y José Antonio Kast (abanderado de Republicanos) se posicionaron por encima de la exalcaldesa.

A cuatro meses de la elección presidencial, el abogado y doctor en filosofía, Hugo Herrera, afirmó que “todo puede pasar”. Y comparó la situación de la candidata con la de Sebastián Sichel en las elecciones de 2021, asegurando que la caída de Matthei no es tan pronunciada. Sin embargo, señaló que “es un retroceso importante frente a la candidatura de la derecha más extrema de José Antonio Kast”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Herrera aseguró que: “La situación es bastante similar, pero la caída es menos libre por decirlo así, es más contenida. En ese sentido, es difícil hacer un pronóstico porque el efecto rebote podría venir aquí, cosa que en Sichel se vio que no iba a surgir“.

“Ahora, ¿cuál es la razón de la caída de Evelyn Matthei? A mi, por descarte, me parece que se trata por una deficiencia de discurso, de contenido, de proyectar una visión del país clara, más allá de medidas de gestión. Porque si uno mira a Evelyn Matthei, es una persona que más allá de sus exabruptos es inteligente y tiene detrás de ella a los dos partidos más grandes del país que han madurado ya en el gobierno”, planteó el profesor titular de la Universidad Diego Portales.

Herrera señaló que en la candidatura de Chile Vamos hay “un cierto vaivén, un día va más a la derecha, otro día va más al centro y esos vaivenes lo que expresan es precisamente la falta de un anclaje doctrinario, político, más allá del discurso económico y de gestión típico de la derecha post dictadura”.

Según planteó el experto, al no tener una doctrina se generan situaciones como el “andar desmintiendo al vocero de tu campaña”. “Eso ya es como un desorden mayor en la operación cotidiana, pero que se explica también porque no juegan de memoria y no lo hacen porque no tienen un proyecto común claro”, explicó.

Lo anterior, indicó el académico, no implica ser excesivamente teóricos “sino que tener una visión del país más allá de la economía y de la gestión”.

Para el doctor en Filosofía, lo anterior “significa pensar, por ejemplo, en el 18 de octubre, en los dos intentos fallidos de Constitución, pensar que las instituciones están perdiendo legitimidad en el país y pensar que esa legitimidad se recupera con grandes acuerdos”.

“Si Evelyn Matthei hiciera ese ejercicio y pensara en el problema del país como un problema de legitimidad (…) ella tendría una posición ideal con la cual argumentar respecto de las dos otras candidaturas fuertes, porque les podría decir ‘yo soy la que está en mejor posición para negociar grandes acuerdos por el simple hecho de estar al centro en comparación con ustedes’”, declaró.

Piñerismo y la relación con la extrema derecha

En su análisis de la candidatura de Matthei, el académico abordó la falta de un discurso político vinculado al llamado “piñerismo” y el emplazamiento a Matthei a seguir ese legado. Sobre aquello, planteó que “Piñera visto con cierta perspectiva de tiempo, fue un buen gestor (…) pero cuando se trataba de temas políticos se paralizaba. Se paralizó para las movilizaciones estudiantiles del 2011 y se paralizó para el 2019”.

“No comprendían lo que estaba pasando y ¿por qué no lo comprendían? Porque no tenían las herramientas conceptuales para interpretar lo que estaba ocurriendo, que no era un problema económico, que no era un problema de gestión, que no era un problema de seguridad, era un problema más profundo de legitimidad política de las instituciones”, agregó Herrera.

“Evelyn Matthei tiene una posición un poco más compleja que Piñera. Porque Piñera, por decirlo así, tenía combustible propio, tenía recursos para levantar su campaña. Se decía que él tenía su propio sistema de encuestas (…) y Evelyn Matthei no vuela así, no tiene recursos propios”, lo anterior, según explicó el académico, le hace perder potencia al pedir apoyo desde el empresariado.

En cuanto al dilema de Chile Vamos con las extremas derechas, aseguró que: “Evelyn Matthei necesita los votos de Kast. Supongamos que pasa a la segunda vuelta para ganar, pero no le hacen buena imagen los votos de Kast, sobre todo con el votante de centro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer pactos tácitos. A lo mejor esa es la solución y en eso los partidos de Chile Vamos están mejor posicionados que ella”.

“Pero que el vocero salga a decir que el adversario es José Antonio Kast, me parece que es no entender nada, porque es dañar al que te puede ayudar en la segunda vuelta, tu lo puedes pensar, lo puedes conversar con tus amigos, no lo puedes plantear así públicamente”, cuestionó.

De esa manera, calificó aquellas declaraciones del jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, como una “torpeza”. “Si la centro derecha o las derechas que están más colocadas en los partidos tradicionales tuvieran un discurso político con una visión del país y estuvieran ya comprometidos hasta el fondo con las reformas que hay que hacer (…) entonces no estarían hablando de los de al lado, estarían hablando del proyecto de país que están presentando”, dijo.

Respecto a los exabruptos que ha tenido Matthei durante su campaña, manifestó que hay ciertas características de su personalidad que dificultan el rendimiento en campaña: “Salirse de madres, tener reacciones inesperadas de mal humor, no contribuyen a generar una candidata simpática. Por otra parte, ella en términos intelectuales, en términos de formación académica (…) es una persona capaz en términos del gran gobierno. Creo que sería una persona con aptitudes, pero si tu tuvieras algo de fondo en lo que fijarte, las características personales pasarían a segundo plano, incluso me atrevería a decir que estos giros sorpresivos que da Evelyn Matthei podrían ser una ventaja en su campaña, podrían ser de pronto genialidades si tu tuvieras un contenido en el cual basarte. Pero cuando tu no ves ese contenido se parecen a pataletas más a que a reacciones políticas, entonces ahí se vuelve muy débil la candidata, la cualidad personal se fortalece o debilita dependiendo o no de la existencia de un discurso político”.