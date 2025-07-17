Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


La U recibe a Guaraní en busca del primer golpe por playoffs de la Sudamericana

El cuadro azul enfrenta a las 18:00 horas de este jueves al conjunto paraguayo en el Estadio Nacional, por la ida de los playoffs del certamen internacional.

El cuadro azul enfrenta a las 18:00 horas de este jueves al conjunto paraguayo en el Estadio Nacional, por la ida de los playoffs del certamen internacional.

Deportes

Universidad de Chile ya dejó el triunfo del Superclásico ante Colo Colo atrás para enfocarse en un nuevo desafío internacional. El cuadro azul recibe este jueves a Guaraní de Paraguay a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto estudiantil buscará dar en esta jornada el primer golpe para intentar avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

Para el cotejo de hoy, el técnico Gustavo Álvarez repetiría esquema y formación, aunque solamente cambiará al lesionado Nicolás Ramírez y en su lugar ingresaría Franco Calderón.

De esta manera, la U alinearía con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Rodrigo Contreras.

En tanto, Guaraní formaría con Martín Rodríguez; Alcides Benítez, Paul Riveros, Mario López, Alexandro Maidana; Agustín Manzur, Derlis Fernández, Luis Martínez, Iván Ramírez, William Mendieta; Fernando Fernández.

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