Los Cóndores ponen su mente en su reto para llegar al Mundial

Los Cóndores ya están de lleno enfocados en su lucha por clasificar por segunda vez consecutiva al Mundial de rugby.

El equipo chileno, que hace algunos días se impuso de gran forma a Rumania en el Estadio Nacional, ahora tiene en la mira los dos próximos partidos por los clasificatorios ante Brasil.

El primero de ellos se jugará este sábado en Sao Paulo en tanto que la revancha será en Santiago el 26 de julio.

Los Cóndores viajaron este miércoles rumbo a Brasil, ocasión en la cual el entrenador de la escuadra nacional, Pablo Lemoine, habló de sus ilusiones para estos dos desafíos.

“Las eliminatorias siempre hay que tomarlas muy esperanzados, pensando que son dos partidos por serie y 160 minutos que hay que saber jugarlos”, comenzó señalando el head coach.

Lemoine profundizó diciendo que “hay que poner todo desde el punto de vista de la actitud, pero al mismo tiempo también ser inteligentes, porque los rivales de local se juegan un poco más, ponen un poco más de energía, porque saben que las series por lo general se cierran así”.

De todas maneras, el DT se mostró confiado en la definición de esta llave clasificatoria al Mundial de Australia 2027 al comentar que “estamos claros de que nuestro objetivo es este primer partido y después jugarnos la vida acá en Chile”.