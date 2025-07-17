Matthei denuncia campaña "asquerosa" en su contra: “Alteran mis videos para que crean que tengo Alzheimer"

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó fuertes críticas contra sectores de derecha que respaldan al líder republicano José Antonio Kast, acusándolos de editar sus declaraciones para hacerla parecer indecisa o incluso sugerir que padece “Alzheimer”.

La denuncia de la abandera ocurrió durante una entrevista con T13 Radio, al ser consultada sobre los comentarios del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien cuestionó sus bajas cifras en las encuestas.

“En la medida que dejen de decir que yo tengo Alzheimer, porque eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos”, expresó Matthei. Agregó que: “Hay una investigación hecha por El Mostrador, donde se ve una campaña en mi contra, que es asquerosa, de verdad asquerosa, porque alteran videos míos, cuando yo muchas veces hablo con ‘emm..’, pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo Alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica”.

La candidata manifestó su confianza en que, a medida que se aclaren estas maniobras, la percepción pública cambiará: “Tengo la impresión que en la medida que eso ya se ha ido despejando, y que todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás, va a ser distinto lo que venga en adelante”.

Además, sostuvo que “esa forma de hacer política no le hace bien a Chile”, rechazando las estrategias de desprestigio.

Matthei defendió su postura moderada, argumentando que el país necesita acuerdos y no polarización: “Yo estoy absolutamente convencida, y yo creo que la mayoría de los chilenos también entienden que si nos vamos a los extremos, Chile no va a progresar”.

“Nosotros tenemos que ir sacando leyes adelante, nosotros tenemos que lograr que Chile vuelva a crecer, nosotros necesitamos avanzar en la lucha contra el narcotráfico, y eso requiere ciertos acuerdos y conversaciones, etcétera. Entonces, esta política de trinchera, a mi juicio, no le hace nada de bien al país, y yo creo que eso es lo que finalmente los chilenos van a ver también”, declaró la exalcaldesa.

Esta no es la primera vez que se habla de una campaña en su contra. Anteriormente, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, ya había denunciado una “guerra sucia” contra Matthei. Ante estas acusaciones, Squella respondió que “se atacan solos” y que “en el fondo no puede sostener que efectivamente seamos nosotros, después de decirlo públicamente. Es algo realmente inaudito”.