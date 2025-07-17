Nicolás Jarry logra entrar al cuadro principal del US Open

Una excelente noticia recibió el tenista nacional Nicolás Jarry (94° del ranking ATP), quien recuperó su condición de número uno de Chile gracias a su fantástica actuación en Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final.

El criollo, quien atraviesa por una irregular temporada debido a un problema en el oído, ganó un total de seis partidos desde la etapa clasificatoria, lo cual además del alza en el escalafón planetario, le permitió obtener un cupo en US Open.

La noticia fue confirmada por la propia organización del Grand Slam estadounidense, que entregó la lista de competidores que estarán en el cuadro principal, donde el “Príncipe” figura en el puesto 94 de los 101° preclasificados por ranking.

Por su parte, tanto Alejandro Tabilo (103°) como Cristian Garin (117°) quedaron entre los “alternos” y tendrán que esperar por la baja de otros tenistas para ingresar directamente al main draw. El más cercano a lograrlo sería “Jano“, quien requiere que dos exponentes den un paso al costado.

En caso contrario, deberán disputar la qualy para saber si alcanzarán un espacio en el certamen norteamericano que comenzará el domingo 24 de agosto.

Cabe señalar que a pesar de no figurar en la nómina, Tomás Barrios (124°) también estaría presente en la ronda previa al torneo.