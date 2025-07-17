Presidente de la Cámara exige activar al Cosena por infiltración narco en el Estado

Ante la creciente preocupación por los vínculos entre el crimen organizado y organismos del Estado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), volvió a insistir en la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), sumándose a las voces que exigen una reacción institucional frente a los hechos recientes.

La solicitud surge luego de que se conociera la liberación de un presunto sicario implicado en el asesinato de José Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”—, aparentemente producto de un error administrativo del Poder Judicial, y tras la detección de casos de narcotráfico que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas.

En respuesta, la bancada de la UDI ingresó una propuesta de reforma que busca permitir a los parlamentarios solicitar directamente la convocatoria al Cosena, facultad que actualmente corresponde solo al Presidente de la República.

Desde la testera de la Cámara, Castro valoró el respaldo transversal a esta demanda. “Valoramos que desde distintos sectores políticos se sumen a la solicitud de convocar al Cosena, dada la gravedad de los últimos acontecimientos conocidos”, señaló.

En esa línea, el diputado hizo un llamado al Ejecutivo a actuar con prontitud. “El gobierno debe actuar con la urgencia que esta situación requiere y convoque cuanto antes al Consejo de Seguridad Nacional”, apuntó.

“La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas frente a una amenaza que ya no es solo delictual, sino también institucional”, enfatizó Castro, advirtiendo la profundidad de la crisis que, a su juicio, trasciende el ámbito policial y requiere una reacción de Estado.