Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Presidente de la Cámara exige activar al Cosena por infiltración narco en el Estado

La liberación de un presunto sicario y los vínculos del narcotráfico con miembros de las Fuerzas Armadas motivaron al diputado José Miguel Castro a pedir una respuesta institucional urgente que, según señala, está generando un apoyo transversal.

La liberación de un presunto sicario y los vínculos del narcotráfico con miembros de las Fuerzas Armadas motivaron al diputado José Miguel Castro a pedir una respuesta institucional urgente que, según señala, está generando un apoyo transversal.

Crimen Organizado y Delincuencia

Ante la creciente preocupación por los vínculos entre el crimen organizado y organismos del Estado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), volvió a insistir en la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), sumándose a las voces que exigen una reacción institucional frente a los hechos recientes.

La solicitud surge luego de que se conociera la liberación de un presunto sicario implicado en el asesinato de José Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”—, aparentemente producto de un error administrativo del Poder Judicial, y tras la detección de casos de narcotráfico que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas.

En respuesta, la bancada de la UDI ingresó una propuesta de reforma que busca permitir a los parlamentarios solicitar directamente la convocatoria al Cosena, facultad que actualmente corresponde solo al Presidente de la República.

Desde la testera de la Cámara, Castro valoró el respaldo transversal a esta demanda. “Valoramos que desde distintos sectores políticos se sumen a la solicitud de convocar al Cosena, dada la gravedad de los últimos acontecimientos conocidos”, señaló.

En esa línea, el diputado hizo un llamado al Ejecutivo a actuar con prontitud. “El gobierno debe actuar con la urgencia que esta situación requiere y convoque cuanto antes al Consejo de Seguridad Nacional”, apuntó.

“La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas frente a una amenaza que ya no es solo delictual, sino también institucional”, enfatizó Castro, advirtiendo la profundidad de la crisis que, a su juicio, trasciende el ámbito policial y requiere una reacción de Estado.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
¿Existe un plan de seguridad? Steinert pide paciencia a largo plazo mientras la oposición acusa "sequía legislativa"
post-title
Para hoy está fijada la formalización del exdiputado Lavín por fraude al fisco
post-title
Ministro Quiroz defiende polémicos oficios y descarta recortes a la PGU: "El tema social no se toca"
post-title
“Boite Bijoux” se consolida como un exitoso regreso del teatro de revista en Santiago

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X