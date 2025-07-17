Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Salida de Fernando Carmona y traslado a Londres 76: Jara ordena piezas para la conformación de su comando

La decisión fue adoptada luego de que el excoordinador programático realizara ciertas declaraciones cuestionables, de las que incluso se desmarcó el equipo de la presidenciable. Desde el PPD, expresaron "comodidad" con el rumbo de las conversaciones.

La decisión fue adoptada luego de que el excoordinador programático realizara ciertas declaraciones cuestionables, de las que incluso se desmarcó el equipo de la presidenciable. Desde el PPD, expresaron "comodidad" con el rumbo de las conversaciones.

Presidenciales

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, avanza en la reestructuración de su comando y programa de gobierno tras el reseteo” post primarias oficialistas.

Este jueves sostuvo el tercer encuentro junto a su mesa política, conformada por presidentes y representantes de los ocho partidos del pacto “Unidad por Chile“, donde se debatieron propuestas de nombres que podrían sumarse al equipo que se debería dar a conocer a partir de la próxima semana.

Si bien Jara evitó entregar indicios, lo que sí dio a conocer es la salida formal de su excoordinador programático, el economista Fernando Carmona (PC), quién también es hijo del presidente comunista, Lautaro Carmona.

Esto, luego de una serie de declaraciones y acciones que han generado molestia, y de las que incluso se ha desmarcado el equipo de Jara. La última de ellas ocurrió en un foro organizado por Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), donde -en representación del comando- Carmona indicó que la candidatura de Jara se habría configurado bajo el clivaje “pueblo-élite“, en línea con lo planteado por el doctor en Filosofía, Rodrigo Karmy. Una afirmación que dio pie a críticas por parte de la oposición.

No lo tomo como parte de la representación de la candidatura. Esta es una candidatura de centro izquierda y cuando tenga sus voceros los vamos a informar”, aseguró la presidenciable para luego confirmar que el economista no seguirá integrando su equipo durante esta próxima etapa.

Jeannette Jara es fotografiada de perfil. Detrás de ella se ve un cartel con la imagen de una mujer y que dice: "Siempre voto comunista".

La candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara. Foto: Aton.

Consultado por esta decisión, el timonel comunista, Lautaro Carmona, desdramatizó el escenario. “Son procesos abiertos para todas y todos. Esto es un tema que está, como digo, abierto desde que empieza el proceso de integración de otros (…). Entonces, no me parece nada una situación ni extraña ni rara, que no sea una obvia normalidad”, afirmó.

En tanto, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, dijo sentirse cómodo con el estado de las conversaciones y respecto a los nombres que se sumarían a la campaña. “Nos sentimos cómodos con la conversación que está teniendo lugar. Aquí hay una candidatura que no está poniendo ni cortapisa ni línea roja, sino que está privilegiando la unidad y la amplitud”, sostuvo.

De igual forma y en línea con el distanciamiento que ha querido plasmar Jara con su tienda política, durante los próximos días hará oficial el traslado de su comando en dependencias del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), dirigido por Fernando Carmona, hasta el edificio emplazado en Londres 76, pleno barrio del Socialismo Democrático y donde funcionó hasta primarias el centro de coordinación de Carolina Tohá.

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