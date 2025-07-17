Yerko Ljubetic, nuevo director del INDH: “En nuestro país hay una desvalorización de los derechos humanos”

Yerko Ljubetic, exministro del Trabajo, se transformó en el nuevo director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) luego de que el pasado 14 de julio el consejo del organismo sesionara y escogiera a Ljubetic para suceder a Consuelo Contreras por seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, para el período 2025-2028.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el nuevo director del INDH se refirió a los desafíos para el futuro de la institución. “El contexto de los derechos humanos, y de quienes se dedican a su promoción y defensa, están pasando por tiempos que no son fáciles. Vemos a nivel global una pérdida de protagonismo de los DD.HH.”, analizó Ljubetic sobre el escenario actual.

Acerca del contexto en nuestro país, fue claro al reconocer que “en países como el nuestro hay una desvalorización, una degradación de los derechos humanos como eje central de nuestra convivencia”. Para ello, dio como el debate presupuestario en el Congreso Nacional para el INDH como muestra de los cuestionamientos al rol de los DD.HH. en Chile.

“Las labores de promoción y de educación en esta materia hoy día cobran mucha más importancia que podrían haber tenido hace no mucho tiempo atrás. Hay que volver a sensibilizar a nuestra sociedad acerca qué son los DD.HH., la importancia que tienen y lo relevante que es que se comprenda que una sociedad en la que están vigentes, se respetan y se promueven, es una sociedad donde todos vivimos mejor”, reflexionó Ljubetic sobre el desafío más relevante para su período a cargo de la institución.

En esa línea, el nuevo director del organismo estatal abordó la posibilidad de cambiar el funcionamiento del INDH, a raíz de lo señalado por la Comisión Asesora para el fortalecimiento de la institución. “Tanto al interior del INDH como las conclusiones de la comisión hay medidas orgánicas muy importantes, que van en la dirección correcta, que van a suponer un esfuerzo bien importante. Da lo mismo si uno le dice rediseño o no, pero son claramente innovaciones de la mayor importancia”, señaló.

Entre los ejemplos de modernización necesaria en el INDH, su nuevo director nacional apuntó a “la creación de un cargo y una función que separe la gestión administrativa, el día a día de la institución”.

“Desde el punto de vista que es una organización de más de 300 funcionarios a lo largo del país, con un presupuesto por ejecutar. Que es parte de la administración pública del punto de vista de la responsabilidad y procedimientos que tiene que emplear. Ahí la idea de que toda esa dimensión pueda ser asumida por una persona distinta a quién dirige institucionalmente al INDH. Separar la gestión política de la institución de las funciones de administración y gestión cotidiana”, explicó Ljubetic.