Allanan por segunda vez Corporación del Poder Judicial por caso sicario

Personal de la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía, allanó la noche de este jueves la Corporación del Poder Judicial. La acción se enmarca en la investigación por la liberación del sicario venezolano, Osmar Ferrer.

Cabe recordar que Ferrer es el ciudadano venezolano acusado de participar en el asesinato del empresario Víctor Valdés, conocido como el “Rey de Meiggs” y que fue puesto en libertad por error.

Tras destaparse el caso, se trata de la segunda vez que se realizan diligencias en esta sede en lo que va de la semana. Este martes ya se había realizado el primer operativo por parte de la PDI en las instalaciones.

Las recientes diligencias, realizadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) tienen por fin ver si hubo delitos informáticos relacionados con la liberación de Ferrer.

Para intentar aclarar esto, personal de la PDI entrevistó a los informáticos de la Corporación del Poder Judicial por cerca de 30 minutos. Adicionalmente, se trabajó en la encriptación de códigos y en saber si hubo alguna falla en el sistema.

Desde la corporación afirmaron haber prestado total colaboración con el Ministerio Público en la investigación, entregando toda la información solicitada.