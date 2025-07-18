Benjamín Hites debutará en el TCR South America junto al equipo PMO Racing

El piloto chileno Benjamín Hites sumará un nuevo hito a su trayectoria internacional al competir por primera vez en el Campeonato TCR South America, certamen sudamericano de turismos de alta competencia. Hites correrá como invitado del equipo argentino PMO Racing, a bordo de un Peugeot 308 GTI 1.6, durante la sexta fecha del torneo que se desarrollará en el circuito de El Pinar, Uruguay, entre el 25 y el 27 de julio.

Con su participación, Chile se convierte en la sexta nacionalidad presente en la grilla de la temporada, que ya cuenta con pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y Estados Unidos, sumando un total de 15 corredores en competencia.

Benjamín Hites, quien viene de correr en las 24 Horas de Nürburgring y en tres fechas del TC2000 argentino, aseguró que esta será una gran oportunidad de crecimiento: “Es una linda oportunidad que me hayan invitado al TCR. No tengo mucha experiencia en este tipo de autos, ni en el circuito, ni en un Peugeot. Será un fin de semana de mucho aprendizaje. Entrenaré en simulador, estudiaré los reglamentos y los procedimientos de largada para llegar bien preparado y medirme con los mejores de Sudamérica”, declaró.

Según informa el equipo de Prensa Benja Hites, el chileno ocupará el lugar del piloto argentino Genaro Rasetto, quien hasta la fecha pasada manejaba el Peugeot del PMO Racing. La llegada del corredor nacional representa también el retorno de la bandera chilena al TCR South America, luego de la participación de Javier Scuncio en 2022.

Rivales de peso

En esta fecha, Hites se medirá ante figuras destacadas como su compañero de equipo, el brasileño Pedro Cardoso, actual campeón del TCR South America y de Brasil, quien suma tres años en la categoría. También competirá contra Raphael Reis, con 70 carreras desde el inicio del torneo en 2021 y actualmente 5° en el ranking.

Otro nombre de renombre es Nelsinho Piquet, hijo del tricampeón mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, quien ocupa el tercer lugar del campeonato con 243 puntos, solo por detrás del líder argentino Leonel Pernía (354) y el propio Pedro Cardoso (262). Piquet Jr. fue campeón mundial de Fórmula E y es conocido por su versatilidad al volante.

El formato del TCR South America contempla prácticas libres los viernes, clasificación los sábados y dos carreras los domingos, una por la mañana y otra en la tarde. Las competencias son conocidas por su alta paridad, con diferencias mínimas entre los primeros lugares: en promedio, los 12 primeros autos terminan separados por menos de 45 segundos.

Apoyos clave para Hites

La participación internacional de Benjamín Hites es posible gracias al respaldo de sus auspiciadores: Traverso, Shell Helix Ultra, Samsung, Xerjoff, Remolques Goren, Casa Barros, Maison Niche y WoundClot Chile. Además, cuenta con el patrocinio de la Federación de Automovilismo de Chile y Team Chile.