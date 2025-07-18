Chats con Hermosilla: juez Ulloa apela a sanción y revela correos con "peticiones" de ascenso de Rutherford y Villadangos

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, presentó un recurso de 40 páginas contra su sanción de cuatro meses de suspensión con medio sueldo luego que se dieran a conocer chats con el cuestionado abogado Luis Hermosilla.

Según consigna radio Bío Bío, la sanción fue impuesta por el pleno del tribunal por violar deberes de privacidad, probidad e imparcialidad. Ante ello, Ulloa denunció un “flagrante incumplimiento al debido proceso” y una investigación con “marcado sesgo” que vulneró su presunción de inocencia.

La apelación señala que el sumario administrativo en su contra fue filtrado a medios que participan en una “planificada campaña de asesinato de imagen“. Ulloa cuestionó que la Corte de Apelaciones no investigara el origen de estas filtraciones. Además, reveló que la fiscal judicial Javiera González lo privó “sin fundamento” de presentar prueba testimonial clave para su defensa.

Ulloa detalló así que intentó recusar a la ministra Dobra Lusic Nadal por “notoria enemistad” hacia su persona, alegando que ella creía que él boicoteó su ascenso a la Corte Suprema.

La recusación fue desestimada pese a la causal legal de “odio o resentimiento que haga presumir falta de imparcialidad”. El recurso cita que “la ministra señora Lusic debió inhabilitarse (…) lo que constituye un vicio que infringe el debido proceso”.

La apelación incluye correos electrónicos que comprometen a dos actuales ministras de la Corte. Romy Grace Rutherford, en 2014, envió a Ulloa su currículum con el mensaje: “Va lo pedido!!!!!!!!!!! Cariños“, adjuntando el oficio de su terna como candidata a ministra.

En tanto, Maritza Villadangos, en 2012, le escribió: “Querido Antonio: Tal como te conté, estoy en esta terna junto a Paola y Crisosto y no tengo pitutos. Pensando en quien recurrir, me acorde de ti con la esperanza de que puedas hacer alguna llamada telefónica milagrosa. De antemano muchísimas gracias. Cariños”.

Así las cosas, Ulloa sostiene que estas prácticas son un “vicio endémico” del sistema.

“Chivo expiatorio”

El magistrado admitió haber recomendado candidatos a cargos judiciales y enviado información sobre votaciones al abogado Luis Hermosilla. No obstante, argumentó que tales actos responden a una “práctica consuetudinaria” en el Poder Judicial.

En su escrito declaró que “reconozco haber incurrido en esta conducta, pero estimo no corresponde que mi persona sea el chivo expiatorio”.

Ulloa alegó que la Corte ignoró dos fallos que lo beneficiaban. Uno desestimó una recusación en su contra, donde el tribunal señaló: “Los hechos no son constitutivos de la causal”. También invocó la prescripción, porque casi todos los hechos imputados ocurrieron antes de enero de 2023, y la sanción se dictó en julio de 2025, superando el plazo de dos años del Auto Acordado 108-2020.

El juez pide que la Corte Suprema revoque la sanción o reduzca la suspensión a un mes, destacando su trayectoria de 35 años “con calificaciones sobresalientes” y una condecoración por ayuda en desastres.

Asimismo, cita a ministros disidentes que votaron por penas menores, como Sergio Rodríguez Moreno, quien propuso un mes de suspensión por considerar la sanción “desproporcionada”.

Además, el recurso rechaza la sugerencia del pleno de la Corte de Apelaciones para que la Suprema evalúe su destitución y reveló que seis ministros votaron en contra de esta medida, argumentando que corresponde al máximo tribunal decidirlo directamente.

Ulloa concluyó: “Solicito (…) me sobresea respecto de los cargos que no tienen mérito o se rebaje la pena”.

El recurso judicial adjunta copias de los correos de Rutherford y Villadangos como prueba del lobby judicial. Estos documentos respaldan su denuncia de que el “besa manos” para ascensos es una práctica extendida y no un delito exclusivo de su caso.