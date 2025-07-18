Chile se alista para el Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 con mejoras en el Velódromo de Peñalolén y venta de entradas

Comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, que se disputará en Chile entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén. En la antesala del torneo, se anunciaron mejoras clave en la infraestructura, el lanzamiento del sitio web oficial y el inicio de la venta de entradas.

Con la presencia de más de 350 ciclistas de 45 países, el torneo promete consolidar a Chile como sede internacional de primer nivel. La competencia reunirá a los mejores del mundo en pruebas de velocidad y fondo, convirtiendo a Santiago en el epicentro del ciclismo de pista global.

Velódromo de Peñalolén se moderniza para la UCI

El recinto, que albergó el ciclismo en Santiago 2023, está siendo sometido a remodelaciones clave para cumplir los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La inversión, de $1.226 millones, incluye el sellado del techo, renovación de sistemas eléctricos e iluminación LED, adecuaciones de energía, mejoramiento de la pista y trabajos en accesos y drenaje de aguas lluvias.

Se espera que las obras finalicen en agosto, para permitir la preparación técnica del recinto junto a la UCI y el comité organizador local.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó la relevancia del certamen: “Este mundial reafirma a Chile como un destino confiable para grandes eventos. Apostamos por una infraestructura moderna que potencie el desarrollo del deporte y el orgullo nacional”, afirmó.

Selección chilena en formación

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile trabaja en la conformación del equipo nacional, con criterios basados en mérito deportivo. Los cupos se definirán por participación internacional, controles técnicos y concentraciones, y la nómina final se conocerá en septiembre.

“Esta es una gran oportunidad para nuestros deportistas. Ya lo demostramos con la Americup Femenina. Ahora el ciclismo también tendrá el apoyo necesario para competir al más alto nivel”, agregó el ministro Pizarro.

Entradas disponibles desde el 18 de julio

La venta de entradas comienza este viernes 18 de julio a las 10:00 horas en www.ticketplus.cl, con tres etapas de preventa de abonos generales:

Preventa 1 (18-31 julio) : $112.000 adultos / $64.000 menores.

Preventa 2 (1-17 agosto) : $126.000 adultos / $72.000 menores.

Venta general (18-31 agosto): $140.000 adultos / $80.000 menores.

Todos los precios incluyen cargo por servicio y tendrán cupos limitados por categoría.

Desde el 1 de septiembre comenzará la venta de entradas por jornada:

Sesiones AM : $15.000 adultos / $10.000 menores.

Sesiones PM: $20.000 adultos / $12.500 menores.

Sitio web oficial y organización internacional

Ya está disponible el sitio web oficial del evento en www.ucichile2025.org, el cual será el canal principal de información para público, medios y delegaciones. Allí se pueden encontrar noticias, cronogramas, documentos oficiales, multimedia e información logística.

El evento es organizado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación de Ciclismo de Chile y la UCI, y se suma a la creciente lista de grandes campeonatos que han posicionado a Chile como sede confiable del deporte internacional.