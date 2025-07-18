El Sudamericano de Karting FIA llega por primera vez a Chile

Un evento inédito del automovilismo deportivo tendrá lugar en nuestro país entre el jueves 24 y el domingo 27 de julio: el Campeonato Sudamericano de Karting FIA 2025, que por primera vez saldrá de Brasil y se disputará en la pista del Club de Aeromodelos de Chile (CACH), ubicada en la comuna de Tiltil, zona norte de la Región Metropolitana.

En un nuevo circuito de 1.473 metros, competirán cerca de 100 pilotos provenientes de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quienes disputarán las categorías Micro, Mini, OKJ, OK, X30 Junior, X30 Senior y X30 Master.

La organización del certamen está a cargo de la productora SúperkartsChile, liderada por el expiloto Francisco Barba, quien también está a cargo del campeonato nacional IAME. “Ha sido una ardua tarea organizar el campeonato, pues hace dos meses y medio nos confirmaron que teníamos la sede. Nos ha apoyado mucho la Federación de Automovilismo de Chile y lo agradecemos, pues es un honor contar con este certamen cien por ciento profesional, avalado por la FIA”, señaló Barba.

Por su parte, Mauricio Melo, presidente de la Federación de Automovilismo de Chile, destacó el logro de traer la competencia a nuestro país: “Pudimos traer este Sudamericano a Chile desde Brasil y también logramos unos cupos para el próximo Mundial de Karting, donde han participado grandes corredores de la F1. Este torneo es una oportunidad única que vamos a aprovechar”.

La pista del CACH fue remodelada para cumplir con los estándares internacionales y obtener la homologación FIA necesaria. Además, el recinto contará con infraestructura adecuada, parque cerrado y servicios para que el público —se esperan mil espectadores diarios— viva una experiencia de primer nivel.

El torneo, además, se disputará con los mismos motores utilizados en el Mundial de Karting, específicamente las categorías OK y OKJ, lo que resalta aún más el nivel profesional de la competencia.

Desde el ámbito privado, Cristian Coppola, gerente de GULF Race Fuels, empresa auspiciadora, expresó: “Nos satisface ser parte de la historia tuerca de Chile al sumarnos como marca mundial a este inédito certamen en nuestro país. Se competirá con una bencina estable de cien octanos, totalmente de carrera”.

Las entradas para asistir al evento, especialmente el sábado 26 y domingo 27 de julio, están disponibles a través de www.ecopass.cl con un valor de $5.000 por jornada.