"Jamás hemos caído en la descalificación": Kast descarta campaña y condena lenguaje utilizado contra Matthei

Sigue en escalada la molestia dentro de Chile Vamos por una supuesta campaña orquestada por seguidores del candidato republicano, José Antonio Kast, en contra de Evelyn Matthei. Hecho que fue calificado como una acción “asquerosa” por parte de la exalcaldesa.

Una investigación realizada por El Mostrador reveló que a partir del 21 de junio en redes sociales más de 70 cuentas “bots”, cercanas al candidato, manipulaban videos de la exalcaldesa haciéndola lucir dubitativa con el objetivo de cuestionar su salud mental o directamente acusarla de tener Alzheimer.

Durante la noche de este jueves, una serie de dirigentes, parlamentarias y exautoridades mujeres de Chile Vamos, tales como la exministra Karla Rubilar, la senadora María José Gatica, lideradas por la vocera del comando de Matthei, Paula Daza, lanzaron un video en redes sociales junto al hashtag “basta” para mostrar su respaldo a la abanderada de su sector.

En la pieza audiovisual destacan frases como: “El odio digital silencia nuestras voces como mujeres”, “i es hombre tienen carácter, si es mujer se le escapa la moto”, “¿y si fuera tu mamá, tu hija, tu señora a la que atacaran así? y “con la salud mental no se juega, no es un arma política”.

Frente al silencio desde el Partido Republicano, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, llamó a Kast a condenar y aclarar que no se trata de una campaña institucional por parte de la tienda.

“Es importante que se condene y se aclare, para que todos tengamos la tranquilidad que no es así (…) y porque es un ambiente de campaña que atenta contra la democracia, si esto fuera verdad sería gravísimo, pero yo confío que esto no sea algo institucional, sino que sea algo simplemente que no corresponde”, afirmó la exdiputada en Radio Duna.

Este viernes y luego de recibir propuestas por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), José Antonio Kast finalmente rompió el silencio y aseguró que: “Cosotros no hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos. Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, no son nuestros adversarios ni políticos ni electorales y no hacemos ese tipo de campaña (…) nunca hemos ido a ese extremo que algunos dicen que está ocurriendo”.

“Descarto y condeno absolutamente este tipo de lenguaje, utilización de redes sociales. Ustedes pueden ver mis redes sociales desde hace muchos años, siempre hemos sido respetuosos, hemos dicho las cosas de frente, a veces con claridad y dureza, pero jamás hemos caído en la descalificación de nuestros adversarios políticos o electorales”, aseguró.

El supuesto ataque contra Matthei también encontró respaldo en mujeres del oficialismo como la presidenciable del sector, Jeannette Jara. En conversación con el matinal de Mega, la exministra solidarizó con Matthei e indicó: “Me da mucha rabia que se trata de utilizar una enfermedad tan dolorosa como el Alzheimer y que las familias viven con tanta complejidad como una herramienta política“.