Luto en el atletismo nacional: muere María Gracia Varas a los 23 años

Este viernes falleció a los 23 años la atleta chilena, María Gracia Varas, quien incorporó el equipo nacional de atletismo en importantes competencias internacionales.

La noticia fue dada a conocer por el Comité Olímpico de Chile en sus redes sociales: “El Comité Olímpico de Chile lamenta el sensible fallecimiento de la atleta María Gracia Varas. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento. Que descanse en paz”.

La deportista, quien obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano Sub 20 de Cali en 2019, estuvo días internada en la Clínica Santa María debido a un cuadro de mononucleosis, enfermedad autoinmune que comprometió algunos de sus órganos.

La Federación de Atletismo le dedicó una sensible publicación en redes. “Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de María Gracia Urbana Varas Fuenzalida, destacada atleta nacional y representante del Club Manquehue, quien fuera seleccionada chilena en categoría U20”.

“María Gracia fue parte del equipo nacional en importantes competencias internacionales, destacando en pruebas de velocidad, salto largo y salto triple, además de integrar el relevo 4×100 metros femenino. Falleció este viernes 18 de julio, dejando una huella imborrable en quienes compartieron con ella dentro y fuera de las pistas. Desde la Federación Atlética de Chile, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos, compañeras, entrenadores y al Club Manquehue. Su recuerdo vivirá por siempre en la historia del atletismo chileno”, dice el comunicado.