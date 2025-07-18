Michelle Bachelet y Jeannette Jara concretaron esperada reunión

La reunión entre Michel Bachelet y la candidata presidencial del oficialismo Jeannete Jara se concretó la tarde de este viernes, cerca de las 15 horas, en la residencia de la expresidenta en la comuna de La Reina.

Seis días después que la exmandataria regresara al país de su viaje a España, se concretó la cita, que era esperada con ansias en el comando de la candidata, pues aseguran será fundamental para mover la aguja electoral, sobre todo dentro del voto femenino.

Este es el segundo gesto importante de Bachelet hacia Jara, pues la noche en que ganó la primaria oficialista fue de las primeras en llamar para felicitarla.

Jeannette Jara tiene cercanía con Michelle Bachelet desde que se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la militante socialista.