Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


¿Osmar Ferrer, Carlos Alberto o Alberto Carlos? Ministro Cordero reconoce nuevo error en identidad del sicario prófugo

Tras días de confusión, Carabineros reveló la verdadera identidad del sicario acusado del crimen del "Rey de Meiggs". El titular de Seguridad explicó que se determinó su identidad mediante huellas dactilares e información de la Interpol.

Tras días de confusión, Carabineros reveló la verdadera identidad del sicario acusado del crimen del "Rey de Meiggs". El titular de Seguridad explicó que se determinó su identidad mediante huellas dactilares e información de la Interpol.

Nacional

En un nuevo giro respecto al sicario que fue dejado en libertad, se dio a conocer que Osmar Ferrer no sería el nombre del delincuente responsable del homicidio del comerciante José Reyes conocido como el “Rey de Meiggs”. Esta mañana, Carabineros difundió la que sería su verdadera identidad.

En medio de más confusiones, la identidad del sicario sería Alberto Carlos Mejía Hernández, por lo que el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, con el que fue formalizado y originó todo el lío judicial, solo sería un alias. Información que fue ratificada esta jornada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Incluso, el secretario de Estado debió abordar errores en la información cruzada entre Carabineros y el Ministerio Público, ya que por un lado se le mencionaba como Carlos Alberto y por el otro como Alberto Carlos. “Es Alberto Carlos”, recalcó Cordero.

El ministro detalló el trabajo para dar con la verdadera identidad del sicario. “Es producto de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva. Luego de la fuga de él, las policías han requerido la información a través de Interpol. Han podido contrastarse sus antecedentes y sus huellas dactilares con las autoridades venezolanas”, explicó.

Osmar Ferrer

El sicario prófugo Alberto Carlos Mejía Hernández, alias Osmar Ferrer. Foto: Aton.

“Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones trabajan cooperativamente con las otras policías de la región, y así es la forma en que se ha obtenido la verdadera identidad”, remarcó Cordero.

El titular de la cartera de Seguridad debió afrontar también cuestionamientos por los problemas de control de identidad en la frontera. “Eso es un problema que tenemos, una dificultad para las policías en los ingresos irregulares por cierto. Personas que no tienen documentación en el país, que finalmente le son asignados RUT producto, entre otras cosas, luego de sus detenciones”, advirtió Cordero.

Sobre este mismo caso, el ministro respondió a las declaraciones del director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, quién señaló que no iban a aceptar que se les apuntara como corruptos. “Respecto a los hechos que han ocurrido, hay una investigación penal abierta que está llevando el fiscal Pastén, un sumario administrativo por parte del Poder Judicial y un sumario administrativo en gendarmería. Nosotros vamos a esperar los resultados de esas investigaciones y cualquier anticipación de juicio por ahora nos parece improcedente”, contestó.

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