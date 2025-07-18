Pablo Aguayo y argumentos socialistas contra voto extranjero: "Son asociaciones que uno acostumbra a ver en la extrema derecha"

En medio del debate por el voto extranjero en el Congreso Nacional los parlamentarios socialistas fueron cuestionados por sus argumentos en contra, los que han sido ampliamente criticados por la forma. Por ejemplo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo en el hemiciclo que quienes están a favor de este sufragio querían transformar a Chile en “Chilezuela”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Filosofía y académico de la Universidad de Chile, Pablo Aguayo, apuntó a que no se trata de “argumentos a favor de una modificación constitucional o legal, sino más bien caricaturas, maneras que rozaban con la xenofobia“.

“Yo creo que ahí es importante marcar un punto, que más allá del contenido del qué se está discutiendo, que uno puede tener diferentes apreciaciones, es muy relevante en la discusión política y pública el cómo se dicen las cosas y sobre todo el cuándo y el dónde”, afirmó.

“No es cualquier persona la que está argumentando con caricaturas, sino que son parlamentarios. Uno podría, no sé si aceptar, pero entender, que esto lo haga entre amigos en un bar, pero que los parlamentarios ofrezcan ese tipo de comparaciones (…) también el cuándo, porque esto se hace justamente en la antesala de una votación presidencial, entonces es un poco evidente que esto se hace con motivos electorales”, agregó el profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho y también de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Específicamente, sobre ciertos mensajes entregados por el senador Tomás de Rementería (PS) en un video que publicó en sus redes sociales, el académico señaló que “esa praxis constituye evidentemente una animadversión a un grupo, entonces, cualquier tipo de visión negativa que uno tenga sobre un grupo es claramente un sesgo, un sesgo valorativo, uno tiene un valor y considera que ciertos grupos son más valiosos que otros, en este caso esa valoración se traduce a un derecho“.

“Esa parte es sumamente relevante, porque se traduce a una cuestión política. Se considera que un grupo de la población no tiene derechos políticos por pertenecer a un país, esto es muy evidente cuando uno de estos diputados señala que ellos no pueden votar en Chile, los venezolanos, porque han votado mal en su propio país, que eso ya si que es una discriminación sumamente arbitraria”, subrayó.

En cuanto al mensaje que publicó en su cuenta de X el senador De Rementería que apunta al posible derecho a voto del presunto sicario excarcelado recientemente, el académico expuso que “el senador, que tiene formación en derecho tiene que saber esto: es evidente que una persona que entró de manera irregular no puede votar. Entonces, esta asociación que él intenta hacer entre el derecho a voto y la criminalidad lo está haciendo para favorecer su posición en el debate, pero es una manera muy tosca y muy torpe de argumentar en favor de su posición”.

“No tiene derecho (el presunto sicario a voto), particularmente él que entró por un paso no habilitado, que no tiene una cédula de identidad, entonces el punto más relevante ahí son esas asociaciones que uno acostumbra a ver en la extrema derecha. Cuando uno ve esta discusión a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de (Donald) Trump o en el caso de VOX en España, son posiciones políticas que vinculan las tasas de criminalidad, las tasas de violación, las tasas de delincuencia con los extranjeros, pero los datos dicen lo contrario, no hay una relación directa causal entre un aumento cuantitativo de la criminalidad y el aumento de la población migrante”, indicó el profesor.

¿Y el sicario tenía derecho a voto? — Tomás de Rementería (@TDRementeria) July 15, 2025

El doctor en Filosofía también apuntó a que la campaña podría ir en otro sentido, de intentar capturar el voto migrante planteando que la propuesta de gobierno de la candidata oficialista contiene la defensa de los derechos de las personas migrantes, pero “políticamente son torpes, hacen una campaña llena de caricatura, de mofa, de cosas ridículas, de asociaciones que no hacen sentido. Esa modificación no se va a hacer ahora y finalmente van a perder votos. En términos éticos ya está claro que lo que hacen es pésimo, pero incluso en términos pragmático-políticos no son muy hábiles”.