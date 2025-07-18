Sara Concha (PSC) por acusaciones de Evelyn Matthei: "Es un error caer en dimes y diretes"

Duros enfrentamientos se han dado estas semanas en la derecha. Este jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó a otros sectores de alterar videos con sus apariciones y de sugerir la idea de que padece Alzheimer. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, señaló que “es un error caer en dimes y diretes”.

De acuerdo a Concha, el candidato que apoya su partido, José Antonio Kast, “hasta ahora ha contenido su trabajo en presentar iniciativas, como las propuestas de lo que va a ser su programa de gobierno”. “Caer en esta discusión y además del mismo sector, no tiene sentido”, enfatizó.

La parlamentaria emplazó a la candidata Matthei: “En reiteradas oportunidades también ha hecho lo mismo en el sentido de caer en esa discusión de las pequeñeces, en vez de enfocarnos en nuestro real contrincante que está al frente”.

“Está bien que no hubiese la voluntad de ir en primarias, pero hoy día tenemos que saber llevar la convivencia para poder tener un buen desempeño para lo que va a ser la elección de noviembre”, dijo.

Justamente, consultada respecto a la propuesta de Chile Vamos de conformar una lista única parlamentaria con todos los partidos de oposición, Concha aseguró que “no se va a concretar” porque en su sector ya se tomaron definiciones sobre aquello.

“El llamado insistente, desesperado quizás, de último minuto de Chile Vamos, de querer ir en una lista parlamentaria, debieron haberlo pensado desde el inicio. Hoy día, lamentablemente, con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Republicano, nosotros llevamos un trabajo de meses, de poder coordinarnos para poder tener una lista robusta, fuerte, con candidatos competitivos que sean capaces de potenciar esta derecha unida. Creo que es importante hacer la diferencia ya que Chile Vamos no ha logrado esa unidad al menos para poder potenciar una lista con Amarillos, con Demócratas”, comentó.

En esa misma línea, Concha acusó una falta de disposición “de generosidad y de diálogo” por parte de la coalición de Matthei. “La costumbre de Chile Vamos siempre ha sido ellos capitalizar todo y hoy yo creo que hay una alta decepción de lo que de alguna forma se ha denominado la derecha tradicional, por todo lo que han ido transando a lo largo de su trayectoria”, apuntó.

“Hoy Chile Vamos no es nada de lo que era. Han cedido, han corrido el cerco y hoy día surgen nuevas fuerzas políticas, como las nuestras, el Partido Nacional Libertario, el Republicano, como una alternativa a esto. Hay muchas personas que tienen una esperanza en nosotros. Por algo somos partidos nacionales, por algo somos partidos con una representación en los territorios. Chile Vamos ha ido cediendo y perdiendo fuerza”, insistió.