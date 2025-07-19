Autoridades responden a exgeneral Ricardo Yáñez por críticas a policías municipales

Las recientes declaraciones del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien afirmó ser “enemigo de que existan policías municipales”, generaron reacciones desde el mundo político y municipal. En entrevista con La Tercera, Yáñez cuestionó duramente la preparación y el rol de los funcionarios municipales en tareas de seguridad pública, calificando como “irresponsable” que algunos alcaldes los expongan sin el respaldo legal ni operativo necesario.

Uno de los primeros en responder fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien en diálogo con CHV Noticias, calificó como “equivocado” el tono y el fondo de las declaraciones del general en retiro.

“La mayor parte de las veces el trabajo con Carabineros es algo que funciona muy bien, lo mismo con la PDI. Entonces, tratar de ir a patear ese tablero me parece equivocado”, señaló. Bellolio agregó que “me parece una mala noticia que aparezca un exgeneral pegándonos en un trabajo que nosotros hacemos colaborativamente con Carabineros, porque para la ciudadanía esa división no puede existir”.

El jefe comunal defendió el rol de los municipios en materia de seguridad, aunque aclaró que no está a favor de que los inspectores municipales se conviertan en policías armados.

“Yo me opongo a que sean policías y que la seguridad municipal esté armada. No creo que tengan que estar armados. Nosotros como seguridad municipal tenemos que hacer otras labores”, explicó. Sin embargo, enfatizó que los municipios necesitan más apoyo de Carabineros y la PDI, no menos. “No puede ser dividido esto, tiene que ser en conjunto”.

A su vez, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también respondió a Yáñez, aclarando que el Ejecutivo no busca crear policías municipales, sino fortalecer el rol preventivo de los funcionarios comunales a través de la Ley de Seguridad Municipal.

Leitao detalló que el proyecto busca reconocer y proteger a los inspectores municipales, establecer sistemas de capacitación, y permitir que los municipios adquieran elementos de protección para sus funcionarios. “Es muy necesario que los municipios cuenten pronto con esta protección desde el amparo legal”, enfatizó