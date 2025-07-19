Chile presenta innovador menú escolar con algas y productos marinos en foro internacional

Chile sorprendió con una propuesta innovadora en el XI Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, al presentar un modelo de alimentación escolar que incorpora productos del mar como pescados, mariscos y algas. La iniciativa fue expuesta por la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, quien representó al país en el evento organizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y el gobierno de Honduras.

El foro, realizado entre el 15 y el 17 de julio en San Pedro Sula, reunió a autoridades gubernamentales, expertos en nutrición y representantes de organizaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que promuevan sistemas alimentarios escolares más nutritivos y sostenibles.

Durante su intervención, Rubio destacó el liderazgo de Chile en alimentación escolar: “Nuestro país ha desarrollado uno de los programas de alimentación escolar más amplios y universales de la región, llegando a casi 12 mil establecimientos con cerca de cuatro millones de raciones diarias. Queremos compartir esa experiencia, pero también aprender de las buenas prácticas de otros países”.

Apuesta por la nutrición y la sostenibilidad

Desde 2024, Junaeb impulsa junto a la Subsecretaría de Pesca la iniciativa “Del Mar a tu Escuela”, que busca transformar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante la incorporación de productos provenientes de la pesca artesanal de regiones como Atacama y Valparaíso.

Esto permitió aumentar la presencia de pescados como merluza y salmón, y mariscos como el chorito, equiparando su frecuencia con otras fuentes de proteína.

Una de las grandes novedades es la inclusión de algas como el cochayuyo, considerado un superalimento por su alto contenido de vitaminas y minerales. Actualmente, se ofrece una vez al mes a nivel nacional, pero Junaeb busca ampliar su presencia en los menús escolares.

En la Región de O’Higgins, se está desarrollando un piloto regional donde nutricionistas y chefs crearon recetas innovadoras como pastas con salsa boloñesa, croquetas y postres a base de algas. Estas preparaciones son evaluadas por estudiantes, apoderados y manipuladoras de alimentos mediante pruebas de aceptabilidad y encuestas.

El proyecto también destacó por su enfoque territorial y social. En alianza con mujeres algueras de la comuna de Navidad, Junaeb promueve la economía local y la autonomía femenina. “Esta iniciativa no solo mejora la nutrición, también impulsa economías locales y promueve la autonomía de las mujeres. El futuro de la alimentación está en el mar y comienza en nuestras escuelas”, concluyó la directora nacional del progama de alimentación.

Estas acciones se suman a otras mejoras implementadas en el PAE en los últimos tres años, como la incorporación de menús con pertinencia territorial, canastas especiales para estudiantes con necesidades alimentarias específicas y medidas para mejorar la competitividad en las licitaciones.