Cumbre "Democracia Siempre": Carabineros anuncia cortes de tránsito en el centro de Santiago

Con motivo de la cumbre internacional “Democracia Siempre”, que se celebrará este lunes 21 de julio en Santiago, las autoridades anunciaron una serie de cortes y desvíos de tránsito que afectarán principalmente al centro de la capital, desde las 07:00 hasta las 18:00 horas.

El evento reunirá a mandatarios de diversos países, entre ellos los presidentes de España, Pedro Sánchez; Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; y Colombia, Gustavo Petro. Los jefes de Estado participarán en actividades oficiales en el Palacio de La Moneda y en el Centro Cultural Matucana 100.

“Estas adecuaciones son necesarias desde el punto de vista de la seguridad y del desplazamiento de las comitivas y mandatarios. Llamamos a la ciudadanía a posponer su visita al centro de Santiago y a priorizar el transporte público para evitar aglomeraciones”, afirmó el delegado presidencial, Gonzalo Durán.

Por su parte, el general Álex Bahamóndez, jefe de la zona Santiago Oeste de Carabineros, detalló que “se va a intervenir la línea Alameda y el sector central del Palacio La Moneda, con desvíos en la calzada sur a la altura de Manuel Rodríguez y contenciones momentáneas en la calzada norte durante el ingreso de las comitivas”.

“Desde las 12:00 hasta las 18:00 horas tendremos un segundo escenario de intervención vial en el sector de calle Matucana, para facilitar la llegada y seguridad de los asistentes al encuentro en Matucana 100”, agregó.

Zonas afectadas por los cortes

Sector Palacio de La Moneda (07:00 a 16:00 hrs):

Calzada sur de la Alameda : desvíos a la altura de Manuel Rodríguez.

: desvíos a la altura de Manuel Rodríguez. Calzada norte : contenciones momentáneas.

: contenciones momentáneas. Plaza de la Constitución: intervención prolongada hasta las 16:00 hrs.

Sector Matucana 100 (12:00 a 18:00 hrs):

Calle Matucana: desvíos en ambos sentidos.

Perímetros de restricción:

Norte : Santo Domingo.

: Santo Domingo. Sur : O’Higgins.

: O’Higgins. Poniente : Matucana.

: Matucana. Oriente: Chacabuco.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y a mantenerse informados a través de canales oficiales.