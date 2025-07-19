Gobierno sirio anuncia un alto al fuego con Israel en Sweida

El Gobierno sirio confirmó un alto el fuego inmediato en la gobernación de Sweida, al suroeste del país, tras una semana de enfrentamientos entre milicias drusas y grupos beduinos afines a Damasco que dejaron más de 940 muertos, incluidos casi 250 civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

La Presidencia siria anunció la medida como un esfuerzo por “evitar el derramamiento de sangre, preservar la unidad del territorio y garantizar la seguridad del pueblo sirio”. El comunicado oficial también confirmó el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona para asegurar el cumplimiento del cese de hostilidades y restablecer el orden público.

El anuncio se produjo poco después de que el enviado de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, informara que Israel había aceptado cesar sus bombardeos contra posiciones del Gobierno sirio, en una operación que, según Tel Aviv, buscaba proteger a la comunidad drusa.

El Ministerio del Interior sirio confirmó el despliegue de las Fuerzas de Seguridad Interna en Sueida, tras los “sangrientos acontecimientos provocados por grupos al margen de la ley”. El portavoz Noureddin al Baba aseguró que el Estado movilizará todos sus recursos para detener los ataques y restaurar la estabilidad.

El Observatorio reportó que entre los fallecidos hay 245 civiles —165 de ellos ejecutados sumariamente por fuerzas progubernamentales—, 146 combatientes drusos, 287 efectivos del Gobierno y 18 beduinos. La intensidad de los combates disminuyó desde el anuncio del alto el fuego.

La Presidencia siria reiteró su llamado a la unidad nacional, subrayando que son un Estado para todos sus ciudadanos, “desde la secta drusa hasta las tribus beduinas”, en un contexto marcado por la diversidad étnica y religiosa del país.