Jeannette Jara se desmarca de deuda del PC por contribuciones: “No tenía idea”

La candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó este sábado la controversia generada por la deuda de contribuciones que mantiene el Partido Comunista (PC), luego de que se revelara que el inmueble donde funciona el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), utilizado como sede de su comando, adeuda más de 20 millones de pesos en impuestos territoriales.

Consultada por la prensa, Jara afirmó desconocer la situación. “No tenía idea y me enteré efectivamente por la noticia que salió”, declaró y aclaró que no es la responsable legal del inmueble.

“Como todas las personas deben someterse al pago de sus obligaciones tributarias, yo sugiero que usted le haga esa pregunta a quien es administrante legal, que no soy yo”, respondió.

El medio El Líbero informó que el PC mantiene una deuda de 20 millones 87 mil 945 millones de pesos con la Tesorería General de la República (TGR) por el no pago de contribuciones entre junio de 2022 y junio de 2025. A esto se suma otro inmueble del partido, donde opera Radio Nuevo Mundo, con una deuda de más de siete millones 800 mil pesos.

En paralelo, Jara también respondió a las críticas del recientemente proclamado candidato del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, quien la acusó de representar “un gobierno fracasado”.

La exministra replicó que “quien gane no lo va a definir José Antonio Kast, sino que lo va a definir la gente en su casa”, y defendió su trayectoria. “He demostrado con hechos concretos que las cosas se pueden sacar adelante. Veamos qué es lo que el candidato Kast puede decir que ha hecho”, cuestionó.

La candidata oficialista insistió en que su campaña representa una propuesta colectiva y de unidad, más allá del Partido Comunista.