Kast es proclamado candidato del PSC y acusa a Jara de representar el “continuismo”

En un nuevo capítulo del escenario preelectoral chileno, José Antonio Kast fue proclamado oficialmente como candidato presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), en un acto donde endureció sus críticas hacia la exministra Jeannette Jara, también presidenciable por el Partido Comunista (PC).

La tensión entre Kast y Jara se intensificó tras la polémica por la circulación de videos que especulan sobre la salud de Evelyn Matthei. Kast negó cualquier vínculo con dicha campaña y afirmó que no considera adversarios a figuras como Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi. Sin embargo, Jara respondió en redes sociales, cuestionando si ese tipo de campañas se reservarían solo para sus verdaderos adversarios políticos.

Durante su proclamación, Kast respondió con dureza. “Jara hace un juego de palabras, y le contestamos esto: No, la vamos a derrotar porque usted representa un gobierno fracasado, ha sido parte de este gobierno, es exministra”, mencionó.

El líder republicano también apuntó a la gestión del actual Ejecutivo como una de las principales causas de los problemas que enfrenta el país. “Gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en Chile es por la mala gestión del gobierno en que usted participó”.

En su discurso, Kast delineó el eje de su campaña presidencial, centrado en temas como inmigración, seguridad y una crítica frontal al oficialismo. “La gente va a tener que definir si quiere continuismo y más de lo mismo, o un cambio radical”, afirmó.

Con este mensaje, el abanderado del PSC busca posicionarse como la principal alternativa al oficialismo, marcando distancia tanto del gobierno actual como de otros sectores de la oposición.