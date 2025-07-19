Museo Ferroviario recibe cuatro centenarios coches de pasajeros del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia

Bajo el saludo de “Bienvenido Antofagasta”, el Museo Ferroviario de Santiago recibirá la mayor donación de piezas para su colección. Se trata de cuatro coches de pasajeros que pertenecieron al Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB), uno de los más históricos sistemas ferroviarios trazados en Chile. Este lunes 21 de julio se instalarán en los jardines del museo con una logística de grúas que el público de la Quinta Normal podrá apreciar en directo.

Construidos entre 1903 y 1907 en Inglaterra, los coches fueron parte del sistema de transporte del FCAB a inicios de siglo y mantuvieron su vida operativa en la Maestranza de Mejillones. Uno de ellos es el coche de pasajeros de primera clase, el más antiguo del conjunto, y se destinará a una exposición especial sobre el FCAB.

Las restantes piezas son el coche de pasajeros de segunda clase, que se expondrá con sus asientos originales; el coche de clase única, uno de los últimos que se utilizaron para viajes en la década de 1980, y el coche comedor, que se habilitará como la nueva cafetería del museo.

La operación y donación es parte del convenio suscrito por FCAB y la Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia, de la cual depende el Museo Ferroviario de Santiago, como parte de una iniciativa de colaboración patrimonial. Esta alianza fue reafirmada en Santiago en mayo de 2023, fortaleciendo el compromiso por la preservación del legado ferroviario del norte de Chile.

“Con la reciente celebración de los 40 años del Museo Ferroviario de Santiago, en diciembre de 2024, seguimos avanzando en la vía de lograr una mayor representación de la historia ferroviaria de Chile, incorporando nuevas atracciones, actividades patrimoniales y educativas. La llegada de estos cuatro coches históricos de pasajeros de principios de 1900 representa la mayor ampliación de nuestra muestra desde la inauguración en 1984”, señaló Nicolás Troncoso, director del museo.

Museo Ferroviario de Santiago

Creado en 1984 y actualmente con un recinto de 20 mil metros cuadrados de áreas verdes, delimitado, protegido e iluminado, el Museo Ferroviario es parte de la red de espacios museográficos de la Quinta Normal, donde también figuran el Museo de Ciencia y Tecnología y el Museo Nacional de Historia Natural. Recibe más de 130 mil visitas al año, con entradas entre $1.000 y $2.500, además de pases gratuitos.

Cuenta con una casa centenaria de 460 metros cuadrados que fue restaurada en 2017, donde se exhiben piezas relativas a la vida y oficios alrededor del ferrocarril. Pero fundamentalmente el museo exhibe al aire libre su “Colección Mayor”: 23 piezas distribuidas en los jardines.

Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB)

Con un tramo de 834 kilómetros de vías, el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) es uno de los principales ferrocarriles privados de Chile, conectando el borde costero con el altiplano en la estación de Ollagüe. Fue fundado en 1888 con capitales ingleses, en plena época del auge del salitre chileno y la expansión minera boliviana. En la década de 1980, pasó a manos chilenas, formando parte del grupo minero Antofagasta Minerals.