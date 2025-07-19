PAES de Invierno 2025: 9 de cada 10 postulantes mejoran su puntaje en al menos una prueba

El Ministerio de Educación (Mineduc) entregó los resultados de la PAES de Invierno 2025, correspondiente al proceso de Admisión 2026, destacando que el 92% de quienes ya habían rendido la prueba anteriormente mejoraron sus puntajes en al menos una de las evaluaciones.

Lo anterior se tradujo en que 9 de cada 10 postulantes aumentaron sus resultados, consolidando esta instancia como una valiosa oportunidad para mejorar el desempeño académico.

La prueba, realizada los días 16, 17 y 18 de junio, fue rendida por 29 mil 361 personas, lo que representó un aumento del 3,7% respecto a la versión anterior. La asistencia alcanzó un 91,7%, y se habilitaron 49 sedes a lo largo del país, cuatro más que el año pasado.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró esta tercera edición de la PAES de Invierno como “una oportunidad adicional para que las y los estudiantes puedan rendir la prueba en una nueva fecha durante el año”, en ese sentido destacó el compromiso del Gobierno y el DEMRE por una educación superior más inclusiva.

Por su parte, Leonor Varas, directora del DEMRE, subrayó que más de la mitad de quienes mejoraron sus puntajes lo hicieron en al menos 50 puntos, lo que “disminuye de manera importante la ansiedad al rendir las pruebas”.

Resultados por prueba:

Competencia Matemática 1 (M1): 67,8% mejoró su puntaje.

Competencia Lectora: 73,2%.

Historia y Ciencias Sociales: 62,7%.

Ciencias: 58,3%.

Competencia Matemática 2 (M2): 62,2%.

Las pruebas obligatorias fueron las más concurridas: la de Competencia Lectora tuvo un 90,7% de asistencia y la de Matemática M1 un 88%. La prueba de Ciencias fue la que más creció en participación respecto al año anterior, con un aumento del 4,3% en personas que la rindieron.

Próximas fechas clave del proceso de Admisión 2026:

23 de julio (13:00 hrs): cierre de inscripción a la PAES Regular .

1, 2 y 3 de diciembre: aplicación de la PAES Regular .

5 de enero de 2026: entrega de resultados y apertura de postulaciones .

19 de enero: publicación de resultados de selección .

20 al 22 de enero: primera etapa de matrícula.

Con estos resultados, las y los postulantes aún tienen tiempo para decidir si desean volver a rendir la PAES en diciembre, con miras a mejorar aún más sus opciones de ingreso a la educación superior.