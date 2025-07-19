Tras polémica por no pago de contribuciones: Gobierno solicita salida de Javier Etcheverry del SII

El Ministerio de Hacienda informó que, por instrucción del Presidente Gabriel Boric, el ministro Mario Marcel solicitó la renuncia de Javier Etcheberry Celhay al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de la controversia generada por el no pago de contribuciones de una propiedad ubicada en Laguna Aculeo, comuna de Paine.

Según el comunicado oficial, la decisión se basó en el análisis de la información entregada por Etcheberry respecto a las gestiones realizadas para actualizar el avalúo fiscal de dicha propiedad, así como en la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del SII en un contexto de creciente tensión política.

El jefe de la billetera fiscal destacó la vocación de servicio público de la autoridad, quien regresó al sector público tras una carrera en el ámbito privado. Entre algunos de sus cargos fue biministro de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones (2002–2005) y presidente ejecutivo de BancoEstado (2005–2006).

“Javier Etcheberry siempre ha demostrado un gran compromiso con el servicio público y con la misión del SII. Realizó una excelente gestión durante el último año, fortaleciendo las tareas de fiscalización tributaria y la colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, señaló Marcel.

También destacó que, gracias a su liderazgo, se mejoró la recaudación tributaria y se detectaron numerosas operaciones de evasión de impuestos.

Cambio de liderazgo en el SII

La renuncia se hará efectiva el martes 22 de julio. En su reemplazo asumirá de forma subrogante Carolina Saravia Morales, actual subdirectora de fiscalización del SII.

Saravia es ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción, con un MBA y un diplomado en Gestión de Operaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desarrolló toda su carrera profesional en el Servicio de Impuestos Internos.

El ministro Marcel expresó su confianza en la nueva directora subrogante. “Estamos convencidos de que continuará actuando con la misma rigurosidad contra la evasión y elusión que lideró Etcheberry, y que caracteriza la misión de todas y todos los funcionarios del SII”.

La nueva autoridad permanecerá en el cargo hasta el término de la actual administración, conforme a lo establecido en la Ley 19.882 sobre la política de personal en el sector público.

Reacciones políticas

Desde el Congreso, el diputado y candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, valoró la salida de Etcheberry.

“Renunció el director del SII. Bien me parece. Chile se merece autoridades que no caigan en contradicciones irreconciliables entre lo que es su vida privada y su vida pública”, escribió a través de su cuenta de X.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, respaldó la decisión del Ejecutivo y consideró “que fue una decisión correcta del presidente Boric y del ministro Mario Marcel en solicitar la renuncia de Javier Etcheberry (…) no puede ser alguien que haya tenido estas irregularidades quien esté al mando del órgano que fiscaliza el cobro de impuestos, justamente teniendo problemas en el pago de los suyos”.

Sobre la misma destacó aspectos positivos de la gestión saliente. “Es lamentable que el director haya tenido que dejar el cargo por estos hechos, pero es importante que se mantenga el buen trabajo que se ha estado realizando al interior del SII”.

Se fortaleció la fiscalización en terreno, aumentaron las declaraciones de IVA y los resultados de la Operación Renta 2025 fueron positivos. La nueva dirección debe continuar con el trabajo coordinado con el Ministerio Público, Aduanas y las policías, además de fortalecer la carrera funcionaria y mejorar los procesos de reclamo administrativo”, cerró.